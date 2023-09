AMLO dijo que se enterará por la prensa de quién ganó la encuesta interna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no mantiene comunicación con la dirigencia de Morena en relación con los resultados de la encuesta interna y se enterará de quién ganó por los medios de comunicación.

Al preguntarle si estará en el proceso, respondió: “No, estoy escribiendo mis textos para la gira porque voy a salir el viernes a Colombia y vamos a Chile, y tengo bastante trabajo, pero vamos a esperar, voy a estar igual que ustedes”.

Hizo la diferencia entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero para identificarse con este último, porque se enterará por la prensa y no sabrá los resultados antes, como Díaz, quien, dijo, mandaba las listas con los elegidos.

“Yo me voy a enterar como ustedes de quién va a resultar el coordinador y ya después voy a entregar el bastón para que se haga cargo de la conducción del movimiento”, indicó.

El bastón de mando, dijo, se entregará una vez que se terminen de dar a conocer los resultados, de que informen los dirigentes de Morena, los integrantes del consejo a cargo y de las empresas encuestadoras.

“Después de eso ya vamos a ver cómo le hacemos para ir a entregar el bastón”, pero pidió esperar para informar si esa entrega se hace este miércoles o el jueves, “además no me gusta eso de hoy-hoy-hoy. Para qué adelantarnos a las vísperas. Despacio porque tenemos prisa”, afirmó.

Aunque no quiso determinar qué día lo entregará, al reiterar que no tendrá los colores de la bandera, dijo que podría mostrarlo mañana antes de entregarlo.

En torno a la diferencia entre el bastón de mando y la banda presidencial, dijo que sólo esperará a entregar esta última y se va a Palenque, Chiapas.

El presidente López Obrador reiteró que la transición “es una forma de entregar una responsabilidad que me ha tocado a mí atender como dirigente de un movimiento de transformación, el bastón simboliza eso. Sobre todo es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación”.

Agregó que en este caso es entregarlo a quien debe darle continuidad a lo que es esencial para su movimiento, que es, dijo, ayudar a los pobres y a los indígenas.

“Eso nos hace diferentes, la oligarquía no quiere al pueblo, no le tiene amor al pueblo. Los oligarcas son clasistas y son racistas. No estoy inventando nada, nosotros le tenemos mucho amor al pueblo y mucha admiración y respeto, y tenemos un compromiso con las comunidades indígenas de México”.

Recordó que su trayectoria laboral fue con los chontales y su labor con las comunidades desde 1976.

“Es un timbre de orgullo que estoy terminando mi carrera como empecé: siempre he atendido y escuchado a todos, pero también siempre le he dado preferencia a los pobres y los indígenas. El bastón de mando significa mucho porque por el bien de todos primero los pobres, y antes no era así. Antes era atender primero a los de arriba”, y enfatizó que sólo se recordaba a los pobres en periodos electorales.