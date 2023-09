“Ya me volví presumido”: AMLO dice que la reducción de la pobreza lo fortaleció moralmente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reducción de la pobreza y la desigualdad lo fortaleció moralmente: “Imagínense que se esté trabajando en ese sentido, con ese ideal, y que ese sueño se vuelva realidad”.

Mientras descartaba una ruptura en Morena, el mandatario federal frenó los cuestionamientos de la prensa en torno a la encuesta interna de su partido que podría definir la candidatura presidencial y cómo será el acto de la entrega de bastón de mando, al hablar de su satisfacción.

“La verdad, estamos muy bien. ¿Saben qué me fortaleció mucho en mi interior moralmente? El conocer que se redujo la pobreza y la desigualdad en México. A partir de ahí soy otro, ya me volví presumido, aunque la política y el poder es humildad, pero estoy muy contento, muy contento”, señaló.

Antes, al recordar su trayectoria en comunidades indígenas y a propósito de la entrega del bastón de mando, el presidente López Obrador aseguró que “es un timbre de orgullo que estoy terminando mi carrera como empecé. Siempre he atendido a todos, he escuchado a todos, he respetado a todos, pero también siempre le he dado preferencia a los humildes, a los pobres”.

Indicó que ha podido constatar que la gente está saliendo de la pobreza, “muchos millones de mexicanos, y que además se avanza hacia el ideal de un país, de un México más igualitario, más fraterno, más humano”.

Esa situación, dijo, es muy buena para todos porque representa que los sectores de más ingresos también están contentos, principalmente porque no se puede vivir con la consciencia tranquila en un país donde una minoría lo tiene todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable, “eso no es humano, eso no es cristiano”.

Esta satisfacción, afirmó, alcanza a la oposición, de quienes también dijo que se han portado “mucho muy bien. Porque todo esto se ha logrado porque se inició una transformación profunda y se está arrancando de raíz un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y eso no deja de crear una oposición, un agrupamiento conservador, no deja de conformar una reacción, de ahí viene la palabra ‘reaccionario’”.