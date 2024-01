Xóchitl Gálvez y panistas ponen a Marko Cortés contra las cuerdas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— No sólo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y Movimiento Ciudadano han arremetido contra Marko Cortés por revelar qué se pactó con el PRI para concretar la coalición en Coahuila. El líder nacional enfrenta el rechazo dentro de su propio partido.

Y es la propia precandidata presidencial Xóchitl Gálvez quien ha puesto distancia respecto del pacto que implicaba el reparto de notarías, direcciones de centros educativos, oficinas recaudatorias e incluso el instituto de transparencia.

“Es inaceptable el contenido de este convenio, desde el punto de vista ético para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice”, dijo la aspirante de PAN, PRI y PRD en entrevista con Joaquín López Dóriga.

“Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición, las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y por su talento, cuando fui senadora de la república peleé a morir para que el mejor evaluado fuera comisionado en el INAI”, dijo Gálvez, quien incluso reveló que cuando fue designado el actual presidente, Adrián Alcalá, en su momento se quería designar a alguien por “dedazo” político.

“Yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó”, dijo respecto del acuerdo en Coahuila. “Me apena apenan que pasen estas cosas pero conmigo van a dejar pasar”, sostuvo.

“Morena va a tratar de meterme en el mismo saco de hacer este tipo de acuerdos, pero la gente que me conoce sabe que es absolutamente falso”, añadió Xóchitl Gálvez, quien aseguró que le expresó su molestia a Marko Cortés.

“Sí lo hablamos. Yo le hice sentir lo que pensaba con esta misma claridad que me caracteriza y pues sí me encabrone con lo que pasó”, declaró Gálvez Ruiz.

.@XochitlGalvez: Es inaceptable el acuerdo de PAN-PRI en Coahuila.



Dicho acuerdo fue firmado por @alitomorenoc, @MarkoCortes, @manolojim, @rubenmoreiravdz y @_ATejeda.



"Si me encabroné" le dijo a López Dóriga cuando le preguntó si lo habló con Marko Cortés. pic.twitter.com/dIw30UJL0q — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) January 11, 2024

"Un tiro"

Quien también dijo que reclamó a Marko Cortés fue Javier Lozano Alarcón, quien fuera secretario de Trabajo en la presidencia de Felipe Calderón.

“Ayer me eché un tiro muy fuerte con Marko Cortés. Le dije ‘a ver, dos cosas cabrón, y eso es lo que nos pasa como oposición: ¿por qué haces un reclamo público a Manolo Jiménez en Coahuila de que no te está cumpliendo? Y hasta pones el documento firmado, posiciones del Poder Judicial y qué notarías. ¡Cabrón! quedas como un puto mercenario de la política’”, dijo Lozano en una entrevista con el canal Detona Real News.

"Brújula perdida"

En tanto, el senador Damián Zepeda planteó que el PAN debe deslindarse de los acuerdos de Marko Cortés.

“El problema es lo que dice (el acuerdo) y a mí me sorprende mucho que no se dé cuenta de que es indebido. Qué tan perdida debes tener la brújula para no poderte dar cuenta de lo indebido que es lo que estás publicando, porque sobrepasa con mucho el límite, no nada más de lo moral, sino de lo que es acorde a la norma, estableciendo incluso el petitorio de seis notarías.

“Bien haría la dirigencia en aceptar el error, disculparse y corregir”, sostuvo Zepeda.

“El partido se debe de deslindar, porque no nos representa eso, no es lo que nosotros estamos buscando”, dijo Zepeda Vidales en una entrevista a Uniradio Informa Sonora.

“Sin ánimo de dañar, el partido tiene que ser claro en su deslinde. Lo que corresponde ahorita es aceptar el error y disculparse y dejar claro que el PAN no representa eso y que eso no es lo que estamos impulsando”, añadió.