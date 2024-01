Protestan contra La Sosa Nostra en mitin de Claudia Sheinbaum en Hidalgo

PACHUCA (proceso.com.mx).- En gira por Hidalgo, un acto de la precandidata única a la Presidencia de México por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, fue interrumpido por consignas contra el Grupo Universidad o La Sosa Nostra, a cargo del exdiputado federal priista Gerardo Sosa Castelán, uno de los aliados políticos de su partido.

La morenista enfocó sus llamados a construir “el segundo piso de la transformación”, además de comprometerse a la continuidad del sistema de gobierno actual, el cual, afirmó, es un modelo que ha dado resultados.

En Tulancingo, la primera ciudad a la que acudió, protestaron alumnos del Instituto de Artes (IDA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que de agosto a diciembre mantuvieron un paro en el cual, tras una demanda inicial de la destitución de la entonces directora María Teresa Paulín Ríos, a quien acusaban de violencia verbal, malos tratos y de proteger a presuntos violentadores, exigieron el cese del control político que Sosa Castelán ha mantenido por cuarenta años en la casa de estudios.

Con gritos a través de un megáfono de “fuera Sosa” y “fuera La Sosa Nostra”, los integrantes del movimiento estudiantil reprocharon la adhesión del grupo de Sosa al Movimiento de Regeneración Nacional, del cual es parte desde la elección presidencial de 2018, tras la cual obtuvo candidaturas a diputaciones locales y federales, aunado a que comanda un sector del Comité Directivo Estatal de Morena, así como del Partido del Trabajo (PT).

La respuesta llegó hasta el acto político en Pachuca: “Aprovecho para decir, porque no lo dije en el mitin de Tulancingo”, acotó Sheinbaum cuando hablaba sobre acciones que implementaría de ser electa, entre éstas, afirmó, construir más universidades públicas: “A los estudiantes no se les reprime, a los estudiantes se les abraza y se les apoya”.

La posible alusión es al 19 de septiembre de 2023, cuando un grupo de choque en el que fueron identificados trabajadores de la UAEH y miembros de su Consejo Estudiantil agredió con tubos y otros objetos contusos a jóvenes del IDA y sus familias, quienes habían dado portazo a la antigua sede de rectoría, en la colonia Mariano Abasolo de la capital, como parte de sus protestas.

Por aquel episodio, la universidad, en voz del rector Octavio Acosta Castillo, acusó a los alumnos del Instituto de Artes de intentar secuestrar a Paulín Ríos, sin reconocer la participación de sus sindicalizados y miembros del Consejo Estudiantil videograbados en agresiones, contra quienes la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) ha iniciado procesos por lesiones dolosas en pandilla.

Por oposición al manejo que la familia Sosa tiene de la institución educativa desde finales de la década de 1970, estudiantes ya habían protestado en un acto de Sheinbaum en Pachuca el 29 de septiembre, en esa ocasión, en la Plaza de Toros Vicente Segura. La exigencia fue la misma: la ruptura del partido en el poder con este clan político, que tiene como antecedente la extinta organización porril Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), que entre 1970 y 1980 estuvo inmersa en denuncias por lesiones dolosas, homicidios, delitos sexuales, robos y extorsiones.

Gerardo Sosa Castelán, cuyo fin de cacicazgo reclamaron los alumnos, enfrenta un proceso en prisión domiciliaria por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos que, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron sustraídos de la UAEH a través de una triangulación a una empresa fachada, Contabilidad del Siglo XXI, entre 2011 y 2017.

En primer acto político también hubo abucheos durante la presentación de los candidatos al Senado, con énfasis en Cuauhtémoc Ochoa Fernández, antes identificado con Miguel Osorio Chong, en cuyo gobierno estatal fue secretario de Turismo y Obras, además de ser funcionario por parte del entonces llamado Grupo Hidalgo en la administración de Enrique Peña Nieto: subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental. La fórmula morenista para la cámara alta la encabeza Simey Olvera Bautista, quien recientemente presentó su renuncia como secretaria del Bienestar en el estado.

Antes del acto político en Tulancingo, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se reunió con empresarios estatales, ante quienes destacó el aumento al salario mínimo y aseguró que en el país existe estabilidad económica y condiciones favorables para la inversión.

En los eventos con militantes de los partidos que integran la coalición Sigamos Haciendo Historia (Nueva Alianza, PVEM, Morena y PT), la aspirante estuvo acompañada, además de quienes serán los candidatos morenistas al Senado por Hidalgo, del actual senador César Cravioto, enlace de Sheinbaum en el estado y, aunque no el presídium, también del gobernador Julio Menchaca Salazar.

Explica el "segundo piso"

En su último acto, consideró que la de 2024 “es una decisión histórica, como la que tomamos en 2018 (…) la decisión que vamos a tomar el 2 de julio es si continuamos con la transformación de la vida pública o regresamos al pasado de corrupción y privilegios”, y mantuvo las referencias a las acciones del gobierno federal, aunado a que apuntaló con elogios al actual mandatario, mientras enfocó las críticas a sus antecesores y los partidos que los postularon.

Al tabasqueño se refirió como “al mejor presidente que hayamos tenido quizás en toda la historia de México, ese es Andrés Manuel López Obrador”.

Centró su discurso en rememorar políticas y obras gubernamentales, a través de una pauta: “¿qué más ha hecho el presidente?” A partir de ahí enlistó programas y proyectos como La escuela es nuestra, Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. “¿Cómo logró todo eso?”, preguntó. “Dejó de robar (sic)”, respondió, para posteriormente afirmar que terminó la corrupción en la primera línea de gobierno.

Criticó el acuerdo entre PRI y PAN que Marko Cortés hizo público en torno a la coalición para el gobierno de Coahuila en 2023: “¿Saben qué se repartieron? Notarías, oficinas recaudadoras, direcciones de escuelas públicas, magistrados, el Instituto de Transparencia que tanto defienden. ¿Para qué creen ustedes que quiere un priista una oficina recaudadora, o un panista? Para robar”, aseveró.

Comprometió que, de ganar la elección, continuará el sistema de gobierno actual y seguirá la autodenominada “austeridad republicana”. “No va a regresar el avión presidencial ni el Estado Mayor Presidencial”, añadió.

“Le llamo yo, el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Por qué yo le llamo el segundo piso? Recordé cuando el presidente era jefe de Gobierno (de la CDMX, entonces Distrito Federal) y yo era secretaria de Medio Ambiente. Me llamó y me dijo: ‘quiero que me ayudes a construir el segundo piso’. Cuando recibí el bastón de mando y gané en la encuesta, pensé: ‘nos toca construir el segundo piso de la transformación’.

“¿En qué consiste? No podemos dar propuestas, pero les adelanto algunos sueños”, y enumeró: becas para todos los niños y niñas que van a escuela públicas, continuar apoyos a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

“La otra cosa que hice en la Ciudad de México y tengo el sueño de hacerlo, es que hice dos universidades públicas. Hoy estudian ahí 50 mil jóvenes”. Su “sueño”, dijo, es construir más instituciones de educación superior, además de asegurar que no debe haber colegiaturas.

En Hidalgo, precisó, su propuesta es apoyar al campo, “olvidado por muchos años por el gobierno que se comió el recurso a través de la corrupción”; garantizar que el tren que va al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llegue hasta Pachuca, e impulsar un corredor logístico manufacturero que potencie el desarrollo de la entidad.