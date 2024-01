Xóchitl Gálvez cierra su precampaña con ataques contra Sheinbaum y AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— Xóchitl Gálvez cerró su precampaña lanzándose contra la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un acto realizado en la Arena Ciudad de México, la representante de la coalición la coalición Fuerza y Corazón por México soltó:

“Nos hablan de ponerle el segundo piso a la supuesta ‘transformación histórica’. ¡Por favor! ¡La gente no quiere eso! La gente quiere ponerle el segundo piso a su casa. La gente quiere ganar más, quiere dejar de ser pobre, quiere salir adelante.

“Claudia Sheinbaum no entiende eso, porque ella no entiende a México; ella viene del privilegio, yo vengo del esfuerzo; ella siempre ha vivido muy bien del presupuesto, de los sobres amarillos, yo sí sé lo que es no llegar a la quincena, yo sí sé lo que es arriesgar mis ahorros en una empresa, yo sé lo que es crear empleos” atizó.

Gálvez de plano señaló que Shiebaum “no ha creado un solo empleo en su vida y por eso le vamos a ganar. Que se oiga claro: Claudia quiere que te conformes y yo estoy convencida que tú mereces más. Le vamos a ganar, porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo quiero un país de clase media fuerte”.

También se lanzó contra López Obrador a quien de plano le espetó “no le tengo miedo”.

“Y desde aquí le decimos al Presidente López Obrador: sí, sabemos que es poderoso; sí, sabemos que no tiene escrúpulos; sí, sabemos que está dispuesto a todo. ¿Pero sabe qué, señor Presidente? No le tengo miedo, Xóchitl no le tiene miedo, porque todos no le tenemos miedo”.

Ante sus simpatizantes, agregó que no hay presidente que sea más grande ni más fuerte que el pueblo de México, porque no hay trampa que le vaya a alcanzar para doblar la voluntad de los ciudadanos. “Y escuche bien: Los mexicanos quieren vivir en paz, quieren vivir sin miedo”.

No quedó ahí y acusó al tabasqueño de ser enemigo de la clase media del país.

Aseguró que “ningún presidente que diga amar a México puede despreciar tanto a sus propios compatriotas. Ningún presidente que diga amar a México puede atacar con tanto odio a la clase media, a la que le ha dicho de todo”.

Asimismo, dijo que defenderá los intereses de la clase media.

“Durante mi precampaña he dicho que quiero ver un México donde los pobres dejen de ser pobres, un México donde la clase media sea más fuerte”.

También prometió que de llegar a la presidencia, es urgente aprovechar el nearshoring.

“Está ahí, está enfrente de nosotros, con ello podemos generar mucho mejores empleos con mejores salarios para los mexicanos, para que nadie muera por medicina o atención médica, para que ningún joven deje de estudiar por falta de una beca, para que los campesinos no se sientan abandonados y puedan seguir produciendo”, explicó.