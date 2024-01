“Si ya te dieron permiso”: Xóchitl Gálvez reta a Sheinbaum a debatir este miércoles o jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xóchitl Gálvez, precandidata presidencia de PAN, PRI y PRD, retó a su oponente morenista Claudia Sheinbaum a debatir este miércoles o jueves.

La exjefa de Gobierno afirmó ayer que “no hace falta” pedir permiso para participar en los debates presidenciales, como dijo Gálvez en su cierre de campaña del domingo.

En ese contexto, la política hidalguense publicó un video en el que lanzó su desafío:

"A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto a un debate este miércoles o jueves, para hablar de seguridad, salud y corrupción; estoy segura de que a los mexicanos les encantaría y a mí también, sería padrísimo ¿no?”, retó Xóchitl Gálvez en su cuenta de X (Twitter), en el que incluyó la etiqueta #NoLeSaquesClaudia.

“No me va a temblar la mano para aplicar la ley”

En medio de la escalada de violencia en el país, Xóchitl Gálvez, se refirió a la inseguridad como lo que considera será el tema principal en la elecciones de este año. Y advirtió: A mí no me va a temblar la mano para aplicar la ley”.

De gira el lunes por Uruapan, Michoacán, la panista enfocó su mensaje hacia los jóvenes al señalar que se resiste a dejarles a las futuras generaciones “un país con miedo” donde, por la inseguridad, no puedan salir a las calles.

“Hay zonas donde gobierna la delincuencia con absoluta impunidad. Lo que vamos a hacer es recuperar el país. Yo me resisto a dejarle a estos jóvenes este país. Yo no quiero que estos jóvenes vivan con miedo el resto de su vida. No es justo para ellos”, expresó la precandidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” en conferencia de prensa.

La precandidata del PRI, PAN y PRD afirmó que en las elecciones de este año el tema principal será la inseguridad, y exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a “bajarle a la violencia verbal” desde Palacio Nacional.

A los partidos políticos los convocó a lograr una contienda frontal, directa, democrática, pero a la buena, sin intimidar candidatos y sin amenazar a los ciudadanos.

Luego dijo ser la mujer que realmente puede enfrentar a la delincuencia:

“Yo le diría a la gente de Uruapan: no se conformen con tan poco, no merecen vivir la inseguridad que viven. No merecen vivir con miedo. Necesitan una mujer en la presidencia que realmente enfrente a la delincuencia y esa mujer está sentada aquí. A mí no me va a temblar la mano para aplicar la ley”, sostuvo.