“Ya se quitaron la máscara”, dice Sheinbaum sobre discurso de Lorenzo Córdova en marcha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el anuncio de la “Marcha por la Democracia”, programada para el 19 de febrero, cuyo orador será Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición “Seguiremos haciendo historia”, criticó: “Ahora sí ya se quitaron la máscara por completo”.

En un panel de medios realizado en Durango en su antepenúltimo día de precampaña, acusó que la oposición busca tener un sistema electoral controlado y que, al elegir como único orador a Córdova Vianello, refleja que defiende la “democracia simulada”.

Noticias Relacionadas Lorenzo Córdova se suma de lleno al elenco contra la 4T

La morenista aseguró: “Yo creo que es acabar de quitarse la máscara, de que ellos están por un sistema electoral controlado por ellos. Eso es lo que muestra que esta persona sea el principal orador, porque no es que estén defendiendo la democracia, están defendiendo que el órgano electoral sea controlado por ellos, o sea, es el mejor reflejo de que lo que defienden es la antidemocracia o la democracia simulada”.

Conocida por sus críticas a Lorenzo Córdova desde que ella era jefa de gobierno y éste, consejero presidente del INE, Sheinbaum Pardo agregó:

“Ahora sí ya se quitaron la máscara por completo. Y es importante porque es claro para el pueblo de México, para todos, no solamente a los que nos apoyan a nosotros; o sea, es un llamado a que, a ver, ‘el INE no se toca’; no, es que lo que ellos quieren es que ese Instituto siga controlado por ellos. Ese es el debate, nosotros queremos democracia”.

El coordinador de vocerías de la precampaña de la morenista, Gerardo Fernández Noroña, acusó que la marcha convocada por la sociedad civil para el 19 de febrero en el Monumento a la Revolución será una “simulación”, pues se realizará en tiempo de intercampaña y significará un apoyo para la precandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, pues está convocada por grupos de la sociedad civil que la apoyan.

Y lanzó: “Esa movilización del 18 es un ejemplo de simulación monumental”.

“Focos rojos, no generalizados”

Antes de su reunión con periodistas de distintos medios de comunicación de Durango y algunos nacionales que la acompañan, la precandidata Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la presunta influencia del crimen organizado en el proceso electoral que vive no solo en algunas entidades, sino en el país, a lo que contestó:

“No, no lo creo. Habrá algunos focos que el gobierno federal está atendiendo, pero no es generalizado”.

–Se habla de que hay distritos marcados, infestados por el crimen organizado…

–El gobierno federal tiene ahí algunos focos rojos, pero la gran mayoría de nuestro país, de la República, va a ser una elección pacifica, libre y democrática”.