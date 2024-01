Germán Martínez denuncia en tribuna “pacto tácito” del gobierno con el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El senador Germán Martínez Cázares denunció en la tribuna de la Comisión Permanente que el gobierno de México tiene “un pacto tácito con el crimen organizado”.

En la Cámara de Diputados, durante el apartado de agenda política de la sesión de este miércoles, legisladores debatieron sobre coaliciones político-electorales.

En ese rubro, la senadora morenista Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo aseguró que la alianza de la oposición es “delictuosa, que hipotecó al país en la reforma energética, con el Fobaproa”y recordó el pacto revelado por el líder nacional panista Marko Cortés en Coahuila.

“Lo que quieren es repartirse las instituciones. Eso deja una huella imborrable del despilfarro, del saqueo y de cómo en los últimos años ellos, la oposición, estuvieron a punto de hundir y colapsar a nuestra querida patria”, afirmó.

En su oportunidad, la diputada Rosangela Amairany Peña Escalante comentó que con este acuerdo político se vulnera la división de poderes e independencia judicial porque defienden que van a ratificar magistraturas.

El senador panista Julen Rementería del Puerto señaló que México vive hoy el gobierno más corrupto de la historia de este país. “No proponen cosas buenas para México y lo que dicen no lo cumplen, no se vuelven realidades para la población, no hay crecimiento económico, no hay seguridad y casos como el Tren Maya que no funciona bien”, señaló.

En su intervención, Germán Martínez, senador del Grupo Plural refirió que hay pactos buenos, loables y heroicos, pero también existen los reprobables, los deleznables, que no se deben aprobar.

Germán Martínez denuncia el pacto del gobierno con el narco



El senador del @gpplural señaló que en la política son necesarios los pactos, pues algunos dan paz y estabilidad, mientras que hay otros que son reprobables, como los pactos por cargos partidistas, sin embargo, dijo que… pic.twitter.com/FToGkhzgao — Político MX (@politicomx) January 17, 2024

Puntualizó que en el país faltan pactos, pero sobre todo reconocernos como distintos, y subrayó que el que se debe condenar y denunciar es el del “gobierno, un pacto tácito con el crimen organizado. Se debe devolver el miedo a los criminales en este país”.