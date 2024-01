Lorenzo Córdova defendió así su participación en la marcha convocada por Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, defendió su participación como orador único en la “Marcha por nuestra democracia” convocada por UNID@S, Frente Cívico Nacional, Sí por México, UNE y otras organizaciones civiles impulsadas por el empresario Claudio X. González.

Córdova defendió que fue invitado por una organización que no ha hecho política partidista desde hace tres décadas, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, “que es una de las centenares de organizaciones convocantes; me invitaron por mi carácter apartidista”.

La participación del hoy académico de la UNAM y colaborador de Latinus el próximo 18 de febrero fue criticada tanto por la precandidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum como por el líder del partido guinda, Mario Delgado, quien incluso acusó que la marcha viola la ley al ser convocada en un contexto de intercampañas.

“Se realiza en un periodo en el que el proselitismo político entra en pausa, este periodo que se conoce como de intercampañas, y el propósito es claro, no es una marcha a favor de algún partido, de alguna coalición, de alguna candidatura, incluso no es una marcha en contra del gobierno”, aseguró Lorenzo Córdova en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

"No estoy ni en contra del Gobierno ni a favor de la oposición", asegura Lorenzo Córdova, quien expresa: "no acepto que me encajonen en posturas maniqueas para dividir"; aunque admitió que no coincide con las posturas de "restablecimiento autoritario".