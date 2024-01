“Un asunto de explotación y moches”: Diputada del PRI presenta denuncia contra “Alito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada federal priista Montserrat Arcos informó que presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del dirigente nacional de su partido, Alejandro “Alito” Moreno, por violencia política de género.

La extitular del Organismo Nacional de Mujeres Priistas incluyó en su demanda a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, secretario de Finanzas del Revolucionario Institucional, “y quienes resulten responsables” de un caso que inició como “un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué”.

En conferencia de prensa, la legisladora relató que Gutiérrez Arroyo le propuso un esquema mediante el cual devolvería la mitad de los fondos destinados a capacitación y empoderamiento político de las mujeres, con el fin de obtener unos 32 millones de pesos.

Recordó que los partidos políticos están obligados a destinar el tres por ciento de su presupuesto a la capacitación y desarrollo político de las mujeres.

Al rehusarse al esquema, señaló, comenzó a recibir presiones.

“Todo inició cuando el titular de la Secretaría de Finanzas me hace esta petición. Al no tener una respuesta positiva de mi parte, yo lo que hago es buscar el diálogo con el dirigente del partido, toda vez que él me había pedido que escuchara al secretario de Finanzas, que me iba a hacer una propuesta legal, transparente, que no comprometía mi integridad y que me permitía cumplir con el compromiso que tenía con las mujeres”, relató Arcos.

Sin embargo, denunció, ese modelo terminó aplicándose de forma “arbitraria” por parte de la Secretaría de Finanzas, “con el esquema y el proveedor que me había planteado”, pese a que no estaba en las atribuciones de Gutiérrez Arroyo.

Montserrat Arcos afirmó que denunció esta situación que comenzó en junio ante el Consejo Político Nacional del tricolor en octubre.

“Asimismo de distintas formas me fue solicitado que yo accediera y en su momento hubo advertencias de lo que me podía ocurrir si no participaba buscando, plantearon un término, ‘ser generosa’ con el partido”, denunció. “Hay quienes confunden generosidad con confabulación”.

Tras denunciar estos hechos asegura que se le comenzó a relegar del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente.

“Durante estos meses mi equipo y yo hemos sido objeto de intimidaciones y amenazas”, acusó.

En la conferencia la legisladora contó que en diciembre la dirigencia del PRI convocó a una reunión del Organismo Nacional de Mujeres Priistas que le tocaba presidir, pero no fue convocada:

"Ahí nos enteramos vía redes sociales que le habían tomado protesta a otra persona, y yo no he recibido notificación alguna”, denunció.