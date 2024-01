Lorenzo Córdova recibía órdenes del presidente: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó con la participación de Lorenzo Córdova como único orador en la “Marcha Por Nuestra Democracia”. “Nada más que no vayan a pensar que tiene propósitos políticos, partidistas, no, no, no”.

El mandatario federal criticó a quienes afirman que son independientes y que protestan por el respeto a las instituciones como el INE, esto bajo el contexto de la reforma electoral.

“Miren, el que fue director del INE no se toca, Córdova, ya ahora va a encabezar una marcha, sí. (…) Son independientes, sí, son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y por el pueblo”, dijo.

#VIDEO I AMLO critica a Lorenzo Córdova por ser ordenador en la marcha convocada por Claudio X



“Son simuladores, aparentan ser de la sociedad civil", dijo sobre @lorenzocordovav. "No vayan a pensar que tiene propósitos partidistas, están preocupados por la democracia”, ironizó. pic.twitter.com/ALIy6qJVTl — LA OCTAVA (@laoctavadigital) January 18, 2024

El mandatario federal agregó que Córdova “recibía órdenes del presidente. Cuando había que recabar firmas para ser candidatos, si le daban órdenes, aunque no juntaran las firmas, les daban los registros a los candidatos. Y muchas otras cosas”.

Esta manifestación será el 18 de febrero y se espera la presencia de manifestantes en varias ciudades del país; en la Ciudad de México caminarán del Monumento a la Revolución al Zócalo.

Del exconsejero presidente del INE criticó: “Ahora independiente. Pues es... Creo que cuando terminó hasta declaró este señor Córdova que se iba a ir de comentarista precisamente con Loret de Mola. ¿Ahí está? Pues es eso, básicamente”.