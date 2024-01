Sheinbaum se toma protesta a sí misma como candidata presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Claudia Sheinbaum Pardo se tomó, ella misma, protesta como candidata presidencial única de Morena-PVEM-PT y se asumió como líder del “movimiento más importante social y político en contra del neoliberalismo en el mundo”.

En la Cuarta Sesión Ordinaria de Morena realizada en el World Trade Center y con la notable ausencia de su excontrincante Marcelo Ebrard, insistió a la militancia a tener unidad ante el descontento interno del partido para definir a los candidatos a 20 mil cargos públicos de entre 100 mil aspirantes.

El mediodía de este domingo, tras la votación unánime de 264 consejeros nacionales del partido, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México dijo:

“Con su permiso, voy a levantar la mano izquierda. Protesto como candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos haciendo historia… con la convicción de que representamos el anhelo del pueblo de México de continuar por el camino de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

La morenista reiteró los principios enarbolados por su mentor político Andrés Manuel López Obrador: “por el bien de todos, primero los pobres”; “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y “el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás”.

Tras los aplausos de los cientos de asistentes, entre ellos, la plana mayor de Morena, los 22 gobernadores de ese partido y los nueve candidatos a gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la CDMX, siguió:

“Protesto que llevaremos a México por el sendero de la paz, de la seguridad, de la democracia, de las libertades y de la justicia. A un México que siga por el camino de la prosperidad compartida. Que el segundo piso de la Cuarta Transformación continuará disminuyendo desigualdades, erradicando la pobreza, garantizando salarios dignos, trabajo digno, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, por la soberanía energética de nuestra patria, la soberanía alimentaria, la vida plena de todos y de todas las mexicanas”.

A diferencia de otros actos partidistas de Morena realizados en el WTC, este domingo no hubo cientos de personas afuera con banderas que les repartían al bajar de los camiones en los que llegaban. Tampoco hubo cartulinas con la frase “Sheinbaum presidenta” ni similares.

Lo que si hubo fueron los puestos de muñequitos, ropa, tazas, fotos y calcomanías que siempre hay alrededor de los actos de Morena y de Sheinbaum en todo el país, pero que hoy lucieron sin clientes.

Insiste en la unidad

Antes de recibir el acta que la convirtió en candidata presidencial única de la coalición “Sigamos haciendo historia” -aunque falta su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE)-, Claudia Sheinbaum lanzó tres grandes reflexiones con un discurso que, dijo, consultó con sus abogados para confirmar que no violaba las reglas del periodo de intercampaña electoral.

El primer punto que destacó fue la unidad al interior del partido, aunque en el templete faltaba su excontrincante Marcelo Ebrard. Dijo:

“Lo dije en el Monumento a la Revolución -y creo que no me equivoco- al decir que somos el movimiento más importante, social y político en contra del neoliberalismo en el mundo. Pero no nos definimos en contra de, nosotros enarbolamos principios, causas y se ha construido con el presidente Andrés Manuel López Obrador una ruta histórica”.

Luego, describió: “Nuestro movimiento es plural, no todos pensamos igual, pero tenemos principios… tenemos que cuidarlo entre todos y todas. Nadie debe apostar a la división de nuestro movimiento y si alguien lo hace, no quiere al movimiento”.

Sheinbaum Pardo llamó a abonar a la construcción y la tolerancia, a que “no haya sectorismos”. Entonces, prometió a los inconformes: “Tengan la certeza compañeros, compañeras que vamos a respetar las encuestas y que las encuestas son lo que nos aglutinado hasta ahora, no solamente es lo que está en nuestros estatutos y que debemos respetarlos como tal, sino que es la mejor forma -hasta ahora- que ha demostrado que nos permite generar unidad”.

El segundo punto que destacó la morenista fueron los principios del Humanismo Mexicano que sostiene al movimiento. “Nosotros representamos hoy un movimiento social que se opone a esta nueva idea que ha ido surgiendo de la derecha, no solamente nacional, sino fuera de México, que quiere reivindicar nuevamente que el libre mercado es el espacio de libertad. ¡No! La libertad la construimos nosotros, el pueblo de México en su lucha”, afirmó.

De entre sus críticas, lanzó: “La libertad no es esos regímenes que cerraron el espacio de los periodistas para poder decir lo que quisieran decir, si hay libertad es ahora; ahora hay libre expresión, ahora hay libertad de movilización, ahora hay libertad de reunión, la libertad es nuestra reivindicación”.

Y, como lo dijo el jueves en su cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución, aseguró que “la democracia no es un arma de la derecha, es un arma nuestra, del pueblo de México”. Sin mencionarla, Sheinbaum Pardo reiteró su crítica al discurso de la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, sobre la libertad, la verdad y la vida digna.

Organización y movilización

El tercer y último punto que mencionó la aspirante presidencial de Morena fue que, a partir de este domingo y en el periodo de intercampaña viene la “unidad, organización, movilización, responsabilidad histórica y cero corrupción”.

Agregó que en este periodo se van a fortalecer los Diálogos por la Transformación y a seguir el proceso organizativo. Incluso, adelantó que seguirá viajando a todas las entidades del país.

Y cerró: “Tengo claro, compañeros, compañeras, que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el Humanismo Mexicano, que nuestra nación y nuestro pueblo son grandiosos, y que somos la única opción que representa el bienestar del pueblo de México y el progreso sustentable y con justicia”.

Entonces, sin que el presidente del Consejo Nacional ni el presidente nacional de Morena anunciaran la toma de protesta, ella misma dijo: “Con su permiso, voy a levantar la mano izquierda. Protesto como candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos haciendo historia”.

De inmediato, los morenistas comenzaron a gritar “pre-si-den-ta!” y, con ese grito y la sonrisa de la plana mayor de Morena terminó la sesión.