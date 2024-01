PAN: topará con pared el intento del gobierno para desaparecer órganos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En vísperas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer sus iniciativas de reformas constitucionales con las que pretende eliminar órganos autónomos y modificar los mecanismos de elección de ministros de la Suprema Corte, Acción Nacional anticipó su rechazo.

Jorge Romero, coordinador la diputación federal del PAN, advirtió que su partido no apoyará estos intentos por debilitar a las instituciones.

El Ejecutivo federal ha anunciado que el próximo 5 de febrero dará a conocer un paquete de iniciativas de reforma constitucional. En su conferencia del 18 de enero, aseguró que que enviará al Poder Legislativo una reforma a la Constitución para desaparecer organismos “creados durante el periodo neoliberal, dedicados a proteger los intereses de particulares y no los del pueblo de México”, en alusión al INAI, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.

Asimismo buscará que los ministros del máximo tribunal del país sean elegidos en votación popular.

De acuerdo con un comunicado difundido por la bancada panista en San Lázaro, Romero dijo que su bancada no permitirá que se vulnere el derecho de la ciudadanía a vivir en un país democrático y de libertades, y aseguró que Acción Nacional continuará defendiendo e impulsando acciones con miras a fortalecer las instituciones.

En ese contexto, afirmó que su bancada defenderá la autonomía y la existencia de los contrapesos.

El líder parlamentario consideró que las iniciativas que el presidente ha anunciado no prosperarán mientras continúen buscando eliminar los organismos autónomos.

“Estas semanas, el Presidente ha anunciado que el 5 de febrero enviará una batería de iniciativas donde, entre otras cosas, se contempla reformar al Poder Judicial; transformar al INE y eliminar organismos autónomos como la COFECE, el IFT, la CRE y el INAI, estos últimos bajo un falso y engañoso discurso de austeridad.

“Tales organismos han demostrado ser útiles, por lo que, mientras las iniciativas presidenciales continúen buscando debilitar el marco institucional de nuestro país, simple y sencillamente no prosperarán”, señaló Romero.

“Estas instituciones están de nueva cuenta en la mira del oficialismo por hacer bien su trabajo, que es permitirnos vivir en una democracia. Desafortunadamente para ellos, en esta Legislatura se toparon con pared, puesto que las y los Diputados de Acción Nacional, de ninguna manera permitiremos semejante retroceso, obedeciendo la voluntad ciudadana que exige sean respetados sus derechos. Hoy y siempre lo diremos: nuestra democracia no se toca, nuestros derechos no se tocan y nuestra libertad, no se toca”, sostuvo Romero.

Para la concreción de estas reformas se necesita mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo cual implica que Morena y aliados requerirían de votos opositores para que estas reformas prosperaran, escenario poco probable en un contexto electoral.