Entre acusaciones de nepotismo y amiguismo, Morena impone propuestas de AMLO para el TFJA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 19 votos a favor de Morena y sus aliados, nueve en contra de PAN y Movimiento Ciudadano y cinco abstenciones de PRI y PRD, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó las designaciones del presidente André Manuel López Obrador para ocupar 20 vacantes de magistraturas en salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

El paquete fue avalado en la sesión de este lunes en medio de acusaciones por parte de la bancada de Acción Nacional de nepotismo e influyentismo en varios de los perfiles aprobados.

Una vez aprobada su designación, la presidenta de la Comisión Permanente, la diputada priista Marcela Guerra Castillo, tomó la protesta a Maricela Lecuona González, María de los Ángeles Jasso Cisneros, Miguel Carrasco Hernández, Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, Rosendo Gómez Silván, Aarón Marino Álvarez Montiel, Claudia Angélica Nogales Gaona y Diana Tecontero Juárez.

También a Edgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, Ely Cruz Pérez, Magali Irais Mendoza Ríos, Surit Berenice Romero Domínguez, Francisco Medina Padilla, Ricardo León Caraveo, Consuelo Rodríguez Aceves, Carlos Bojórquez Hernández, Pedro Rodríguez Chandoquí, Fátima González Tello y Luis Alfredo Mora Villagómez.

Antes de la discusión en la Comisión Permanente, el diputado panista Saúl Téllez Hernández había adelantado que su bancada en la Comisión Permanente votaría en contra del dictamen sobre las propuestas a magistradas y magistrados, al argumentar que el dictamen no justifica los requisitos de idoneidad que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su artículo 45.

Recordó que el presidente López Obrador y el movimiento de la 4T “prometieron que no habría amiguismo, que no habría nepotismo, que no habría influyentismo y ocuparon incluso un lema de que no habría cuotas ni habría cuates. Esto ha sido completamente una mentira”.

Téllez Hernández detalló que entre estos perfiles se encuentran las familias más encumbradas y que tienen cargos preponderantes dentro del gobierno de la Cuarta Transformación como Maricela Lecuona González, viene de ser la abogada general de la Secretaría de Salud en esta administración.

También mencionó a Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo del exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega; a Rosendo Gómez Silván, hijo de Rosendo Gómez Piedra, fiscal de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa; a Magali Iraís Mendoza Ríos, hija de la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González.

Añadió que Diana Tecotero Juárez, Edgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez y Claudia Angélica Nogales son asesores cercanos de la consejera jurídica; Surit Berenice Romero Domínguez, quien fuera encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Destacó que Ricardo León Caraveo y Aarón Marino Álvarez Montiel, han expresado su cercanía con Adán Augusto López; y Miguel Carrasco Hernández, es la cuota militar para dichos cargos.

El debate

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Primera Comisión, el diputado morenista Marcos Rosendo Medina Filigrana aseguró que se desahogaron las entrevistas a 20 ciudadanas y ciudadanos propuestos por el presidente de la República, “dándonos cuenta de su idoneidad, capacidad y que cuentan con los antecedentes y elementos para poder ser postulados para ocupar las vacantes”.

La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla de Movimiento Ciudadano señaló que hay una violación al procedimiento que prevé la Ley Orgánica, al no transparentar las trayectorias, honorabilidad, competencia y excelencia de los aspirantes. Recordó que el Tribunal se encarga de resolver los juicios de los particulares en contra de los actos de la administración pública federal.

Aseguró que 10 personas al menos tienen un serio conflicto de interés.

“El presidente envió a la Comisión Permanente 20 candidatos para ser designados y 18 no fueron justificados en su idoneidad. Como ya es costumbre, violaron el procedimiento para nombrarlo, propusieron a 10 abogados del presidente, como ya lo mencioné, a la hija de la consejera jurídica, al fiscal general de Justicia Militar y al hijo del fiscal de Ayotzinapa, entre otros”, dijo Ballesteros.

“Solamente estamos hoy pues calificando que sí hay cuotas, que sí hay cuates en la Cuarta Transformación y que la presidencia se ha convertido en la mejor agencia de colocación de sus amigos”, dijo en tribuna el panista Téllez, quien volvió a hacer una relatoría de los nexos de algunos de los perfiles aprobados.

“En la lista que tenemos de ustedes, de los 20 únicamente cuatro son los idóneos, ¿por qué? Porque tiene servicio profesional judicial, es gente que ha demostrado su capacidad y claro, necesitamos ver nuevas caras, caras que no tengan la consigna, que no tengan la marca, que no tengan la obediencia total al presidente de la república”, dijo a su vez la también panista María de los Ángeles Gutiérrez Valdez.