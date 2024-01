Diputación del PAN exige a López Obrador responder sobre presunto financiamiento del narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputación federal del Partido Acción Nacional exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que responda sobre los señalamientos de que hubo dinero del narcotráfico en la campaña de 2006.

La versión de que el Cártel de Sinaloa habría aportado dos millones de dólares a la campaña del tabaqueño ese año fue difundida por el portal estadunidense de periodismo de investigación ProPublica.

“Estos señalamientos concuerdan con la política de este gobierno de dar abrazos a los criminales en lugar de perseguirlos, detenerlos y juzgarlos.

“Por eso es indispensable que antes de iniciar el proceso electoral, López Obrador responda de manera clara y contundente porque hoy las elecciones están bajo la amenaza del crimen organizado”, advirtió el coorirdinador parlamentario Jorge Romero Herrera. en la inauguración de la plenaria panista previa al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.

La bancada blanquiazul definió como su agenda legislativa prioritaria exigir la inmediata atención de la crisis de violencia e inseguridad que pone en riesgo el proceso electoral del país, así como promover acciones desde el Congreso para que estados y municipios cuenten con una policía civil capaz de dar seguridad a la ciudadanía.

Sobre las reformas constitucionales anunciadas por el titular del Ejecutivo, aseguró que Acción Nacional revisará todas las iniciativas que se presenten ante el Congreso y adelantó que no permitirán que se apruebe ninguna que vulnere la democracia “que tanto nos ha costado a los mexicanos”.

“Para empezar ni siquiera sabemos cuáles son esas iniciativas, todo es deducir de una ‘mañanera’ un par y de otra ‘mañanera’ otro par. Nosotros tenemos que clasificar esas iniciativas, poner por un lado las que bajo ninguna circunstancia podemos apoyar. Y con todo honor gritarlo, no escondernos al decir que no las vamos a apoyar”, dijo Romero, de acuerdo con un comunicado.

“Ya venimos oyendo que van a mandar una iniciativa para que desaparezcan los organismos constitucionalmente autónomos, eso el PAN no lo va a apoyar jamás. Te quieres meter con el INE, se despertó el país para defender al INE. Te quieres meter con el INAI, con la Comisión de Derechos Humanos, no hay manera. Punto categórico, el PAN no va”.