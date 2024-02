“Nunca haremos pactos con criminales”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Nunca y no haremos jamás pactos con criminales”, aseguró la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, al desestimar, por segunda vez en el día, la publicación de un reportaje en el sitio de investigación periodística ProPublica en Estados Unidos, que acusó que el Cártel de Sinaloa dio millones de dólares para la primera campaña presidencial del hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador en el 2006.

En un video que difundió en sus redes sociales la tarde de este miércoles, también desmintió “la noticia falsa” de que en las reformas que planteará el próximo 5 de febrero el Ejecutivo federal estará contemplada la “eliminación de la propiedad privada”.

Por la mañana, tras asistir a la reunión plenaria de Morena en el Senado de la República, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México acusó que la publicación del periodista Tim Golden, quien tiene dos premios Pulitzer, era “parte de la guerra sucia de la oposición” y aseguró que era una noticia falsa.

Más tarde, mientras se trasladaba a Tlalnepantla a una reunión con militantes, grabó un video en el que desarrolló más el “desmentido”:

“Fíjese de dónde viene esto. Es una investigación que se hizo en el 2010 por agentes de la DEA y después entró a un comité de esa institución, de la DEA, en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas en el 2011. ¡Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real, años después! O sea, estamos hablando de 2024 ¡Imagínense!”.

La morenista argumentó: “¿cuál es el objetivo?, pues obviamente no quieren a nuestro movimiento. No vamos a decir más cosas porque luego el INE nos regaña, pero evidentemente pues porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento”.

Y resaltó: “Es muy importante decir que nunca y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie”.

Sheinbaum Pardo siguió: “Se puede malinterpretar o sencillamente se ve la nota y la gente dice ‘bueno ¿qué es esto? ¿será cierto? No, es absolutamente falso”. Entonces, acusó que la intención del reportaje del periodista estadunidense es “crear una noticia a partir de una falsa información o no completa para poder crear ambiente como si hubiera alguna relación con algún criminal, cosa que negamos absolutamente y que jamás tendremos, porque la esencia de nuestro movimiento es la honestidad y la honradez”.

Propiedad privada

En el video, la candidata presidencial también intentó desmentir otra “otra noticia falsa” que, dijo, le comentaron los senadores de Morena en su reunión plenaria.

“Está saliendo una noticia de que supuestamente en las reformas constitucionales que va a enviar el presidente el 5 de febrero viene que vamos a eliminar la propiedad privada”, dijo.

Y volvió a acusar: “¡Imagínense!, o sea ¿cómo?, ¿de dónde?, ¿a quién se le ocurre? Claro, de nuevo generar un ambiente de que nosotros estamos en contra de la propiedad privada. Es absolutamente falso”.

Por el contrario, dijo, “son reformas que vienen a fortalecer la democracia, las libertades, los derechos laborales y la justicia en nuestro país. De eso se tratan las reformas que tiene el presidente”, Y recomendó “estar pendientes” a lo que López Obrador anunciará el próximo 5 de febrero y no dejarse llevar “de nuevo por noticias falsas”.

Les informo sobre algunas noticias falsas que nos han querido crear, pero no se dejen llevar, la esencia de nuestro movimiento es la honestidad y el amor al pueblo por encima de todo. pic.twitter.com/Vz0XHVKtyQ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 31, 2024

Cambio de agenda

El pasado viernes 26, Claudia Sheinbaum anunció que esta semana comenzaría sus giras con visitas al Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

No obstante, cinco días después, este miércoles, la aspirante presidencial anunció un nuevo itinerario: Estado de México, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima.

“Es muy importante, nuestra organización para todo lo que viene. Entonces, nos estamos preparando, es muy importante y, como siempre, como saben, nosotros nos organizamos con base en conexiones, con base en causas, que es lo que representa en su movimiento”, justificó.