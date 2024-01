“Ese grito no me gusta”, responde Sheinbaum a militantes que le exigieron “piso parejo” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— Militantes y simpatizantes de Morena en Huixquilucan, Estado de México pidieron a la precandidata presidencial del partido, Claudia Sheinbaum, piso parejo en las encuestas que se realizarán en la entidad, a lo que ella respondió “ese grito no me gusta”.

Mientras Sheinbaum Pardo hablaba de que se respetarán las encuestas de Morena, algunos asistentes comenzaron a gritar “piso parejo, piso parejo”.

“Ese grito no me gusta, ese grito no me gusta porque siempre ha habido piso parejo en el movimiento”, respondió.

Durante el encuentro, Sheinbaum hizo un recuento de los logros de la cuarta transformación y dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor mandatario que ha tenido el país.

Se quejó del INE y las sanciones que ha impuesto, razón por la que la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez no pudo estar con ella en el templete y debió permanecer entre el público asistente.

Acusó que Huixquilucan es una imagen del neoliberalismo y afirmó que uno de sus objetivos es erradicar los privilegios que prevalecen por esta etapa en este y otros municipios del país.

‘’Huixquilucan es como una imagen del neoliberalismo, porque aquí hay una desigualdad tremenda, aquí viven los más ricos y se olvidaron de los pobres y de los pueblos originarios y por eso tiene que haber justicia para Huixquilucan, con la Cuarta Transformación, con Delfina Gómez y también entre todas y todos’’, dijo.

‘’Lo importante es mantener los principios del movimiento, mantener los principios que dieron causa al momento histórico que estamos viviendo, continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública y eso solo se puede hacer si el pueblo de México sigue siendo el que mande, y en el segundo piso de la Cuarta Transformación el pueblo de México va a seguir mandando, vamos a mandar obedeciendo al pueblo”.

Señaló que mientras en el neoliberalismo la austeridad significada disminuir el gasto en educación o salud, la cuarta transformación erradica la corrupción en cualquier punto donde se encuentre.

Encuentro con maestros

Posteriormente, Sheinbaum Pardo tuvo otro encuentro, esta vez con profesores y profesoras en San Lucas Tunco, Estado de México en el que afirmó que la educación pública de México es una de las mejores, gracias a la labor de los maestros del magisterio y que por ello, la cuarta transformación la defiende como ningún otro modelo, contrario a lo que sucedía en el periodo neoliberal.

‘’Minimizaron al Magisterio Nacional, se acabó ese periodo del neoliberalismo en donde todo lo público parecía que lo querían desaparecer, valoraron la educación particular como si fuera mejor que la educación pública, es falso, la educación pública es la mejor de todas las educaciones en nuestro país gracias a los maestros y maestras de México’’, afirmó.

‘’El Presidente de la República recuperó algo fundamental que es el reconocimiento a los maestros de nuestro país, ese reconocimiento que fue echar para atrás la reforma educativa y recuperar el valor del Magisterio Nacional en toda su magnitud’’.

Señaló la importancia de trabajar junto a los maestros y maestras mexicanos para atender las necesidades que están pendientes en el sector educativo y garantizar la continuidad de la cuarta transformación.

‘’El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y nuestras hijas es decir: Formamos parte del segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida Pública de México’’, recalcó.