Sheinbaum dará continuidad a la cuarta transformación por cuestión de principios: Arturo Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum dará continuidad a los fundamentos del movimiento de la Cuarta Transformación por cuestión de principios.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que la presidenta Claudia Sheinbaum dará dos discursos en los cuales dará a conocer los proyectos a desarrollar durante su sexenio.

“Obviamente el legado del presidente López Obrador y los fundamentos del movimiento no cambian y no pueden cambiar porque es una cuestión de principios. Pero también es cierto que hay que continuar con la transformación y en la continuidad de la transformación, pues hay que desarrollar sectores que a lo mejor por el tiempo no hubo oportunidad, proyectos nuevos, ajustes a ciertas estrategias porque es lógico, la realidad es dinámica, va cambiando y hay que irse ajustando. Pero en esencia los principios no cambian.

“Ella dará unos discursos, uno aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, otro en el Zócalo en la tarde. Y ahí ella describirá cuáles son los retos y cuáles son sus objetivos, sus proyectos que va a desarrollar y emprender a partir del día de hoy”, explicó.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial en las inmediaciones del recinto legislativo, el ministro en retiro subrayó que hoy es un día de fiesta y de unidad.

“Hoy es un día de fiesta, es un día de unidad. Yo he estado comentando a lo largo de esta mañana que no voy a referirme a ese tema. Hoy es un día de fiesta, es un día de unidad”, finalizó.