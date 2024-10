PAN presentará denuncia contra Fernández Noroña por violencia política de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario del PAN presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Gerardo Fernández Noroña por violencia política en razón de género.

Durante una conferencia en el Senado de la República, la coordinadora del PAN, Guadalupe Munguía, recordó que en una sesión a la legisladora Gina Campuzano se le abrió la blusa, motivo que posteriormente fue utilizado por Fernández Noroña en su canal para referirse al suceso con comentarios que, afirmó, son un ejemplo típico de violencia política en razón de género.

“En septiembre, el senador Noroña, es decir, un día después de la sesión, publicó en su canal de YouTube, GF Norona, un video titulado 20 congresos estatales aprueban la reforma, donde hace comentarios sexistas y hace sujeta de burla a la senadora Gina Campuzano, por lo ocurrido en esta sesión legislativa que, les comento, en Xicoténcatl, en donde de manera involuntaria, se abrió su blusa.

“Las expresiones que utiliza el senador Noroña para referirse al suceso constituyen de suyo un ejemplo típico de violencia política en razón de género. Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hoy acompaña a la senadora Gina Campuzano en la presentación de esta queja, solicitando al INE la inmediata suspensión de esta transmisión”, detalló.

Por lo que pidió una serie de medidas cautelares a las autoridades electorales para dar seguimiento de las expresiones que frecuentemente después de estos hechos se expresan en redes sociales.

Por su parte, la senadora Gina Campuzano detalló que los que no entienden algunos hombres es que el hecho no es de risa, sino que es un acto de violencia política de género.

“Lo que algunos hombres, no todos, pero sí algunos machos, no entienden, es que no es de risa. No es de risa la violencia en contra de las mujeres. No es de risa que un jefe te acose. No es de risa que un macho te grite o te golpee. No es de risa que el presidente del Senado revictimice a una senadora que se le abrió la blusa en público”, resaltó.