Felipe Calderón también debería de ser juzgado: Ignacio Mier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que sentenciaran al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estado Unidos por narcotráfico, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier afirmó que el expresidente Felipe Calderón, también debería de ser juzgado.

Entrevistado en el Senado de la República, el legislador morenista recordó la carta que el extitular de la Secretaría de Seguridad le envió a la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual la comparó con el escrito la “Banalidad del Mal” de la escritora Hannah Arendt sobre el juico de Adolf Eichmann por crímenes de guerra durante el Holocausto.

“Leía yo esa carta que escribió y me recordaba Banalidad del Mal, de Hannah Arendt, y es banal la manera en que se expresa cuando no toma conciencia plena de sus actos, que no fueron actos de unos cuantos meses o de un año, se prolongaron durante prácticamente toda su vida como servidor público.

“Yo creo que sí, tiene que expresarse (Felipe Calderón), fue su jefe, le daba instrucciones él, las tomaba de manera libre, pero yo creo que la responsabilidad, quien debió haber tutelado la seguridad de los mexicanos y la lucha frontal al narcotráfico, era directamente el presidente Calderón.

“Él (Felipe Calderón) es el que también debería ser juzgado, pero hay algo que pesa más que la sentencia de cualquier juez, es el peso de la conciencia, yo creo que eso lo va a acompañar toda su vida”, resaltó.

El senador morenista dijo que la sentencia debe ser ejemplar para al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el periodo de Felipe Calderón.

Ignacio Mier en la sesión del Senado del miércoles. Foto: Montserrat López

“Ya lo alcanzó a él, lo van a juzgar, tiene que ser ejemplar y eso le va a ayudar mucho al país, a este proceso de recomposición que está viviendo nuestro país y sobre todo en el combate a la corrupción”, detalló.

Para finalizar, Ignacio Mier afirmó que el expresidente Felipe Calderón debería estar en el juicio, pero además debería agradecerle a García Luna su lealtad.

“Él debería de estar (en el juicio), debería de agradecerle a Genaro García Luna la lealtad que le tuvo, para mal porque finalmente quien está cargando con todo es Genaro García Luna. Y Calderón, además del juicio que ya tiene de los mexicanos, difícilmente podrá pasearse por las calles de México, es su conciencia también, quién sabe si duerma tranquilo”, afirmó.