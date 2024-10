Conmemoran en la conferencia de Sheinbaum el 71 aniversario del voto de las mujeres en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se conmemoró el 71 aniversario del voto de las mujeres en México, siete décadas de distancia entre este derecho y que se hiciera realidad la llegada de una mujer a la presidencia.

Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, presentó un recuento de un derecho que fue resultado de la lucha de décadas y se vio reflejado en la reforma al artículo 34 de la Constitución, donde se reconoce el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas.

"Muchas veces nosotros nacemos creyendo que son derechos ya dados, que ya los tenemos. Por ejemplo, mi mamá ya nació con esta posibilidad, pero mi abuela no. Y el dar cuenta de que somos producto de la lucha de nuestras antecesoras hace que nos responsabilicemos de esos derechos, hace que los ejerzamos, porque nos damos cuenta de que no fue algo dado, fue algo luchado y fue conquistado.

Agregó que "nos responsabilizamos de ellos y nos comprometemos con los derechos que todavía faltan por consolidar y que sean una realidad para todas las mexicanas".

La funcionaria recordó a cada una de las mujeres que aportaron su lucha para el derecho de todas las demás.

Desde la publicación ‘Las violetas de la Anáhuac’, hasta las cientos de mujeres que organizaron el primer Congreso Feminista en Yucatán, en 1916, sin olvidar que un año más tarde, Hermila Galindo, colaboradora de Venustiano Carranza, promovió incluir el voto femenino en la Constitución Política, lo cual fue obstaculizado por los congresistas, pero "se postuló como candidata a diputada, argumentando que el genérico masculino ciudadanos incluía a las mujeres; igualmente, fue excluida", indica el video transmitido en la conferencia esta mañana.

Dicho material destaca los siguientes eventos históricos:

Las mujeres yucatecas lograron ganar espacios a nivel local: en 1922, Rosa Torre González se convirtió en la primera regidora de Mérida; y en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib, las primeras diputadas del Congreso de Yucatán.

La ola de las sufragistas mexicanas se extendió por el territorio. En 1925, Chiapas y Tabasco reconocieron la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser votadas. En 1936, se eligió en Chilpancingo a Aurora Mesa, la primera mujer en presidir un consejo municipal.

Ese mismo año, Puebla reconoció el derecho de las mujeres a ser inscritas en el padrón electoral.

Más tarde, Refugio ‘Cuca’ García fundó junto con otras mujeres el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el que llegaron a participar 50 mil mujeres. En 1937 ganó una diputación federal por Uruapan, Michoacán, pero el Colegio Electoral le negó el triunfo; protestó con una huelga de hambre de 11 días frente a la Residencia Presidencial de Los Pinos.

En 1947 se publicó la adición al artículo 115 de la Constitución para otorgar el derecho de las mujeres a votar, pero únicamente en elecciones municipales.

En 1952, Amalia González Caballero y Margarita García Flores emprendieron una gira por todo el país con el fin de recabar la firma de más de 500 mil mujeres para hacer la petición formal de igualdad de derechos políticos.

En abril se organizó, además, una asamblea nacional femenil en la Ciudad de México, en el marco de la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, en la que participaron cerca de 20 mil mujeres que exigían el derecho a votar y ser votadas.

Finalmente, lo lograron y el 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma constitucional que reconoció la ciudadanía plena de las mujeres y su derecho a votar y ser votadas a nivel federal.

Juárez Pérez expresó: "Estoy segura en este momento que Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Refugio ‘Cuca’ García, las miles de mujeres que conformaron el Frente Único Pro Derecho de las Mujeres, Esther Chapa, están muy orgullosas, muy felices. Espero estén descansando cuando vean que se está volviendo una realidad por lo que ellas tanto se pronunciaron y lucharon de distintas maneras".

Recordó que aun con el derecho a votar y ser votadas fue hasta 1979 que llegó la primera gobernadora, en Colima, y ahora, hasta 2024 que se tiene a una presidenta.

"Hasta el 2018 hubo ocho gobernadoras, del 79 a 2018. El día de hoy vamos a terminar el año con 13 gobernadoras en nuestro país y la primera presidenta mexicana. Así es que se está consolidando este derecho, se está consolidando esta reforma, es un momento histórico, no había habido este número de mujeres al frente de entidades en nuestro país".

La funcionaria recordó también a Ifigenia Martínez, quien falleció recientemente, pero que tuvo una trayectoria política relevante entre y para las mujeres, ya que en 1989 se convirtió en la primera senadora de la república por un partido de oposición.

"Ya lo habían sido antes por parte de Sonora y de Campeche, pero también es muy importante que mencionemos a estas mujeres que se fueron incorporando a la política por partidos de oposición, como años antes lo había sido Macrina Rabadán Santana por el estado de Guerrero en 1958".

Se dijo muy honrada de que le toque vivir este momento, al dedicarse a "historiar a las mujeres de la Independencia, de la Revolución, las del Movimiento Sufragista Mexicano y hoy puedo dar cuenta de la primera presidenta electa de nuestro país".

Y reiteró: "No fue una concesión, no se otorgó, no se concedió, sino que fue el producto de una lucha de decenas de miles de sufragistas mexicanas, fue una lucha de décadas, que terminó en la conquista de este derecho".