Denuncian por violencia, abusos y acoso laboral a Jorge Islas, coordinador general de Consulados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadoras del Servicio Exterior Mexicano y del Consulado General en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar que son víctimas de violencia, abusos y acoso laboral; así como discriminación por condición de género, por parte del recién nombrado coordinador general de los Consulados de México, Jorge Islas López.

En el documento de dos cuartillas que entregaron ayer directo en Presidencia, y cuya copia tiene Proceso, las 16 firmantes le piden ayuda a la mandataria federal pues, aseguran que, pese a las denuncias hechas por las vías institucionales en la SRE, —que antes dirigía Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente, y que hoy está a cargo de Juan Ramón de la Fuente—, no han hallado respuesta:

“Nos dirigimos a usted como un grupo de mujeres que, en distintos momentos, fuimos víctimas de violencia, abusos y/o acoso laboral por parte del señor Jorge Islas López, quien fuera Cónsul General de México en Nueva York. Queremos alzar la voz una vez más, porque muchas de nosotras hemos agotado todos los canales institucionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y no hemos encontrado respuesta efectiva ante las violaciones a nuestros derechos laborales y humanos”.

Las denunciantes aseguran que, durante el tiempo que Islas López fue cónsul general, “varias de nosotras, miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y trabajadoras del Consulado General (prestadoras de servicios profesionales independientes), sufrimos acoso, hostigamiento y discriminación por condición de género constante por parte de ese señor”.

Agregan que, “a pesar de que se presentaron múltiples quejas formales ante la SRE y la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Órgano Interno de Control (OIC) y el Comité de Ética de la SRE emitieron únicamente recomendaciones simples: que el señor Islas López se capacite en materia de Género, Discriminación, Asertividad, Liderazgo y Trabajo de Equipo y resaltarle la importancia de otorgar tratos dignos y cordiales a todas las personas”.

Pese a esas medidas, añaden las denunciantes, el acoso continuó. “Y ante la falta de acción contundente de la SRE para proteger a las mujeres afectadas y/o la imposición de las sanciones que aplicaran, algunas de nosotras fuimos transferidas a otros Consulados en Estados Unidos; otras nos vimos obligadas a solicitar disponibilidad o licencia; y en casos extremos, renunciar”.

Peor, aseguran: “Todo esto en lugar de que el señor Islas López fuera sancionado o cesado de su cargo, quien continuó violentando a otras mujeres, generando una sensación de vulnerabilidad e indefensión para las víctimas”.

Piden “reconsiderar” el nombramiento

Las denunciantes se dirigen a la presidenta Sheinbaum Pardo “apelando a su política feminista, pilar guía de su gobierno. Somos mujeres comprometidas con México y con el bienestar de nuestra comunidad, que alzamos la voz no sólo por nosotras mismas, sino por todas aquellas que no pueden o no se atreven a hacerlo por miedo a represalias”.

Y van más allá, pues afirman que hay más mujeres que han sido amenazadas por el actual coordinador general de los Consulados y que temen perder su trabajo o que sus carreras en el SEM se vean comprometidas si lo denuncian.

“Hoy le pedimos nos escuche. Algunas de nosotras levantamos la voz por primera vez después de haber guardado silencio por temor a represalias y ante la falta de atención que se dio a previas denuncias contra el señor Islas López, pero ya no podemos seguir calladas. Pero otras más seguimos silenciadas, por el fundado temor a represalias que aún puedan ocurrir en nuestra contra”, le dicen a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

Luego, las denunciantes califican de “preocupante” que, tras las “múltiples quejas y denuncias” que existen contra el funcionario de la dependencia que dirige el exrector de la UNAM, se le haya puesto como coordinador general de los Consulados de México en la SRE.

Las víctimas consideran que tal nombramiento “no sólo ignora las violencias que él ha ejercido, sino que envía un mensaje claro de impunidad y menosprecio por los derechos de las mujeres que han sido víctimas de su conducta”.

Luego, alertan por el temor que tienen a la revictimización y que las “represalias” que emitió Islas López contra ellas “se vuelvan efectivas y que el acoso, el hostigamiento, la discriminación y las amenazas que emitió se extiendan a más mujeres dentro de la Cancillería”.

Y son claras: “Es alarmante que sea premiado con un puesto de mayor responsabilidad, tras haber abusado de su poder en múltiples ocasiones”.

Al final de la misiva, las víctimas se dirigen a la Ejecutiva federal:

“Presidenta, confiamos en que su gobierno tomará con la seriedad que merece esta situación y que se actuará con compromiso para evitar que las conductas del señor Islas López continúen. Le suplicamos impedir otros incidentes de violencia del señor Islas López y reconsidere su nombramiento… Confiamos en el compromiso de su gobierno para lograr una Cancillería segura y digna para todas las mujeres que forman parte de ella”.

La carta está firmada por 16 mujeres: Mariana, Vívian, Berenice, Karina, Anel, Montserrat, Guillermina, Andrea, Graciela, Gabriela, Guadalupe, Josana, Estephanía, Arlett, Adriana y Alexia, -cuyos apellidos se reservan-, quienes ofrecen sus testimonios en los expedientes que ya tienen las autoridades mencionadas.