Legisladores recorrerán el país para informar de su trabajo en favor del pueblo: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a los legisladores que no estén en Sesión o en una Comisión y que, aprovechen para salir a “campo” a difundir sus labores, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana se organizarán y buscarán salir a sus distritos y comunidades.

En entrevista en la Cámara Baja, el legislador morenista detalló que ya se reunió con los senadores morenistas y dirigentes del partido para organizarse para recorrer el territorio mexicano.

“Hace unos tres días nos reunimos Adán Augusto, presidente del Senado, y con Luisa Alcalde para esta propuesta del partido que nos hizo hace unos días, así que la semana que entra nos estaremos reuniendo tanto senadores como diputados para que volvamos a territorio. Y, al volver a presidir reuniones distritales, municipales, ejidales, comunitarias, expliquemos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las reformas que se han aprobado y, sobre todo, la reforma judicial, su alcance, su contenido y sus consecuencias en beneficio de la población”, afirmó.

El diputado morenista, también, informó que se reunirán con legisladores del PVEM y del PT para ser comunicados de que tienen que salir a informar al pueblo de las reformas en favor de la población.

“Es lo que vamos a hacer a partir de la semana próxima. Pero nos vamos a reunir entre martes o miércoles con el partido, diputados y senadores de Morena, pero también del PT y del Verde; serán convocados para que todos como movimiento salgamos a informar lo que estamos haciendo en el Congreso.

“Es decir, no perder comunicación con la población, no perder comunicación con el territorio y seguir trabajando en campo, no sólo en el Pleno, sino en campo, explicando todo lo que estamos haciendo”, detalló.