Desde el primer día comienza la presión a Sheinbaum en el Congreso de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún no tomaba protesta la nueva presidenta Claudia Sheinbaum cuando desde el Congreso estadunidense comenzaron a surgir las presiones en el tema comercial, uno de los pendientes que le heredó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A las 9 de la mañana del martes, el representante republicano Randy Feenstra compartió una carta que numerosos congresistas dirigieron a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y Tom Vilsack, secretario del Departamento de Agricultura.

En la misiva los llaman a que a que se comprometan con el gobierno entrante en México para abordar las disputas comerciales en curso bajo el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), incluida la prohibición de México del maíz modificado genéticamente.

“Seguimos preocupados por la postura de México sobre el maíz transgénico. Como saben, esta disputa actual comenzó en febrero de 2023 con un decreto presidencial que modificó un decreto de 2020, no basado en la ciencia, que incluía una prohibición inmediata del uso de maíz biotecnológico en la producción de masa y tortillas de México, con el objetivo a largo plazo de eliminar el maíz biotecnológico en todos los productos para el consumo humano y la alimentación animal.

“Con más del 90% del maíz en los Estados Unidos cultivado con variedades transgénicas, este decreto ha creado una enorme incertidumbre para nuestros agricultores, empresas y desarrolladores de semillas desde el decreto original en 2020”, sostienen los congresistas.

En su misiva insisten en que la comunidad científica internacional ha considerado los cultivos genéticamente modificados como seguros para el consumo humano y seguros para la vida y salud animal y vegetal.

“México era parte de esta comunidad. Esperamos que trabajen con la presidenta Sheinbaum y su administración para resolver esta disputa y garantizar el acceso continuo al mercado de México para el maíz y la biotecnología estadounidenses, que durante mucho tiempo se ha demostrado que es seguro para el consumo humano”.

En su discurso de toma de posesión, Sheinbaum ratificó que no se permitirá la siembra de maíz transgénico.

Más temprano, a las 6:30 de la mañana, la representante demócrata Elissa Slotkin compartió la carta que ella y más de una veintena de congresistas le dirigieron a Sheinbaum para instarla a abordar la amenaza a la seguridad nacional de su país que, aseguran, representan los vehículos avanzados vinculados al Partido Comunista Chino (PCCh).

La carta bicameral pide a Sheinbaum que tome medidas para examinar la fabricación y venta de estos vehículos y llega una semana después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara restricciones a la importación y venta de vehículos vinculada al PCCh.

La carta está firmada por los senadores Debbie Stabenow, Gary Peters y Tammy Baldwin y los representantes Yadira Caraveo, André Carson, Angie Craig, Donald Davis, Christopher Deluzio, Debbie Dingell, Val Hoyle, Dan Kildee, Greg Landsman, Hillary Scholten, Mikie Sherrill, Greg Stanton, Haley Stevens, Thomas Suozzi, Emilia Sykes y Susan Wild, tanto republicanos como demócratas.

