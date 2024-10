Sheinbaum: “No hay razón para que estén en paro en el Poder Judicial y además cobrando sus salarios”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay razón para que estén en paro en el Poder Judicial (...) ¿Cómo en paro? Y además cobrando sus salarios”, expresó la doctora Claudia Sheinbaum en su primera reacción durante la inicial “mañanera del pueblo” y destacó que el proceso de la implementación de la reforma comenzará este 15 de octubre con la convocatoria para quienes quieran integrarse a este poder, por lo que le tocará a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coordinarse con el INE y el Senado.

También aseguró que “la relación (con los poderes Legislativo y Judicial) es de respeto, siempre ha sido de respeto, pero ustedes saben que no estamos de acuerdo con la manera en que se condujo el Poder Judicial y además estamos de acuerdo, es para el bien de todos y todas sanear el Poder Judicial en México”.

La mandataria federal confió en que, aunque “hay quienes tienen sus intereses ahí, pero quién legítimamente puede estar en contra; yo estoy convencida que se van a dar cuenta de que es la mejor decisión que haya tomado el pueblo de México”.

Ante las protestas de los trabajadores fue enfática: “No estamos de acuerdo” con su postura, porque sus derechos laborales se salvaguardan en una de las últimas reformas del sexenio pasado.

“Quedan salvaguardados todos los derechos laborales, los salarios de los servidores públicos del Poder Judicial. No hay razón para que estén en paro, ninguna, porque cuando están en paro el Poder Judicial, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente, vienen del Poder Judicial, entonces cómo en paro y además cobrando sus salarios. Nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente pero no estamos de acuerdo con ello”, dijo.

De la reforma, enviada por iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora le tocará el proceso de aplicación, para lo cual también giró instrucciones para que la secretaria de Gobernación se coordine con el INE y el Senado, dados los últimos recursos legales que buscan obstaculizarla.

“Ahora nos va a tocar el proceso de la reforma al Poder Judicial, el 15 de octubre sale ya la convocatoria por parte del Senado, ya a unos días, para la inscripción de todos los que quieran participar como jueces, magistrados, ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inicia el proceso y le pediré a la secretaria de Gobernación estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral para todo este proceso y con el presidente del Senado y el coordinador de la Jucopo para esta convocatoria”.

La jefa del Ejecutivo Federal aprovechó para reiterar que “es falsa esta idea de que como dijo ahí Calderón en una conferencia que tuvo en España de que viene el autoritarismo, no, es la elección de los jueces, ministros, magistrados por pueblo de México y eso va a ser muy bueno para el país”.