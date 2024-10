“Yo no ordené notificar por QR”, asegura la jueza que pidió bajar la reforma del Diario Oficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jueza Nancy Juárez Salas aseguró que el código QR que presentó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum no corresponde a la notificación del amparo que emitió para bajar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La jueza del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz declaró en entrevista con Azucena Uresti que la presidenta ha recibido información equivocada por parte de la Consejería Jurídica, pues la notificación que presentó en la conferencia matutina no corresponde al amparo que ella interpuso.

“Me parece que le están proporcionando de consejería jurídica información errónea a la presidenta, porque, yo no ordené notificar por QR, la notificación se hace mediante oficio de manera física”, dijo a Radio Fórmula.

La jueza sostiene que ella indicó que se notificara mediante exhorto a la presidenta, el cual va acompañado de un oficio que se entrega de manera física y dicho oficio contiene la resolución.

“Yo ordené notificar mediante exhorto a la presidenta, y ese exhorto va acompañado de un oficio que entregan de manera física ese oficio contiene la resolución en su texto completo”.

En la entrevista explicó que el oficio se manda por intraconexión de juzgado a juzgado y ellos son los responsables de imprimirlo y entregarlo a la autoridad.

De acuerdo con la jueza, un Juzgado de Distrito en la Ciudad de México será el encargado de notificar a la presidenta. Sin embargo, hasta el 22 de octubre, no le habían devuelto el exhorto.

Al ser cuestionada de manera directa si la notificación expuesta en la conferencia matutina de este miércoles corresponde a su amparo, la jueza respondió contundentemente que no se trataba de su notificación.

“No, no, definitivamente no es”.

El código presentado en la mañanera

La mandataria expuso esta mañana un código QR sin información, el cual, indicó, contenía la notificación sobre el amparo interpuesto por la jueza Nancy Juárez.

“Sí, fíjense, esto está muy bueno también, buenísimo. Se los voy a relatar: Llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y después dice: ‘Véase la notificación en este QR'”, contó la mandataria sobre el código que no dirige a ninguna página.

“El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la Consejería Jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que, en efecto, el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende?

“O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR, entonces la consejera jurídica dice: ’Pues a ver, ¿qué dice el QR?’. Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces, llama a un notario y dice: ‘Por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada’.

“Aquí está el texto del notario, que se puede hacer público, está notariado que la notificación de la jueza, o sea, del Poder Judicial. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió”, dijo Sheinbaum.