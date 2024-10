Senadora del PRI justifica ausencia en votación: “Morena ya tenía la mayoría” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del PRI, Cynthia López Castro justificó su ausencia el jueves durante la votación de la reforma en materia de supremacía constitucional en una baja de presión.

Luego de recibir numerosas críticas en redes sociales por dicha ausencia, la senadora López Castro recordó que tuvo un posicionamiento en contra en la tribuna legislativa pero, al sentirse mal de salud, abandonó la sesión y no regresó a tiempo para la votación.

Dirigiéndose a quienes “están mal informando”, la priísta expuso que aun con su presencia no habría diferencia en el resultado pues había 126 senadores presentes y Morena necesitaba sólo 84 votos para aprobar la reforma y ese día, la bancada de la 4T tenía 85 votos.

El cálculo es que, aun estando ella la asistencia habría sido de 127 senadores, mientras que los partidos de la 4T tendrían mayoría igual con esos 85 votos.

“Mi voto no hizo la diferencia, no le dio la mayoría calificada a Morena, no me vendí, no acordé, no hablé, son puras mentiras y descalificaciones”.

Luego acusó:

“Hay dos periodistas mujeres que se han dedicado a descalificar, a agredirme, a mandar bots, a querer mal informar, querer desprestigiar. No señoras, no es así”.

Pese a todo, la senadora se disculpó por la ausencia, admitió que faltar a la votación fue un error, pero advirtió que no permitirá que la difamen.