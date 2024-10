La senadora Cynthia López renuncia al PRI por diferencias con “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Cynthia López Castro anunció su salida del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado argumentando diferencias irreconciliables con el presidente del Partido, Alejandro “Alito” Moreno.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, la senadora detalló que el PRI en el que militó ya no existe por eso decidió renunciar al partido en donde militó 21 años.

“Hoy decido renunciar al PRI, decido renunciar al PRI después de 21 años de militancia. Inicié en el PRI cuando tenía 16 años. Iba en la preparatoria. Y cuando empecé al PRI, decidí participar cuando estuvo en su momento en que ya no se ocupaba de nada. Y esos valores que me impulsaron para estar en el PRI, esa gran trayectoria que tuve, gracias a ti, hoy termina. Es un partido al que le dediqué muchos años de mi vida.

“Ese PRI por el que tantos años he luchado ya no existe. Lamento de todo corazón hoy ya no encontrar ese mismo partido en el que milité. Un partido que combatía las desigualdades, un PRI que hacía mucha labor social, un PRI que estaba con la gente, un PRI que estaba con el pueblo, un PRI de instituciones, un PRI donde cabía la disidencia, un PRI donde había diferentes corrientes. Hoy he decidido dejar de formar parte por las diferencias con la dirigencia actual”, explicó.

La senadora Cynthia López Castro se ausentó durante la votación por la reforma de supremacía constitucional en el Senado de la República, lo que creo especulaciones dentro de su bancada, la cual le pidió una explicación de su ausencia, lo legisladora argumentó que se sintió mal.

Dos horas después de que Cynthia López Castro anunciará su renuncia al partido, el grupo parlamentario del PRI en el Senado la expulsó de su bancada.