Ministros renuncian a la elección para irse con su pensión de 500 mil pesos: Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, consideró que la posible renuncia de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debe a que quieren retirarse con su “haber de retiro”.

Durante una transmisión en la plataforma Facebook nombrada “La tremenda Corte”, el morenista afirmó que lo que quieren los ministros también es “tirar” la Constitución y causar incertidumbre sobre la desaparición del Poder Judicial y el máximo tribunal.

“Están renunciando porque se quieren retirar con todos sus, digámosle, derechos de pensión, como se han retirado todos los ministros de la Corte hasta ahora. Porque la Constitución que ellos no quieren respetar dice que tienen que presentar su renuncia a más tardar el 30 de octubre, en estos días. Y entonces la presentan, renuncian a ir a la elección, para irse con toda su lana de por vida, su pensión de 500 mil pesos.

“Sólo faltaba que los premiáramos con su comportamiento porque lo que quieren es tirar la Constitución, no la reforma. Ya es Constitución y quieren tirarla. Les están diciendo ‘la Constitución soy yo’, se erigen por encima del Legislativo, del Ejecutivo y del pueblo”, enfatizó.

En su mensaje, Fernández Noroña consideró que los medios manejan el tema de la supuesta renuncia con “sensacionalismo”, como si se terminara la SCJN y el Poder Judicial.

“Todos los ministros de la Corte presentan su renuncia a la Cámara de Senadores mañana (martes), ocho que no van a ir a la elección, o siete quizás, quizás Norma Piña no, no lo sé, ya lo sabremos mañana. Eso los medios lo están manejando con sensacionalismo, como si ya se hubiese acabado la Corte, para generar incertidumbre, generar tensión y generar la impresión de que está acabándose el Poder Judicial”, afirmó en su transmisión del lunes.

Este lunes, Proceso dio a conocer que siete integrantes de la SCJN, incluida la ministra presidenta Norma Piña, preparan sus renuncias al cargo para no participar en la elección de jueces, magistrados y ministros propuesta por la reforma al Poder Judicial.