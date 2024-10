“Ya no soy la secretaria de Seguridad”: así respondió Rosa Icela Rodriguez sobre Chilpancingo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó hablar sobre el tema de inseguridad en Guerrero, luego de ser cuestionada por el asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo.

Durante su visita a la Cámara de Diputados para el homenaje a Ifigenia Martínez, la titular de la Segob aseguró que ella ya no puede hablar de temas de violencia sino de temas de política interior, pues, argumentó, que ya no es secretaria de seguridad.

El domingo, Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo por la coalición PRI-PRD, fue asesinado y decapitado.

– Los hechos en Chilpancingo, esta violencia extrema, ¿no prenden las alertas en el gobierno? –se le preguntó a quien fuera secretaria de Seguridad durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

– Lo que le quiero decir es que me quiero ceñir a lo que dijo la señora presidenta hoy por la mañana y que mañana estaremos pendientes de los anuncios que se hagan –respondió Rosa Icela Rodríguez

– ¿No es un reto para el Estado?

– Lo que quiero decirle es que ya no soy la secretaria de seguridad –insistió la hoy titular de Segob.

–Pero es la responsable de la política interna de este país…

– Ahora tengo que remitirme a las cosas que ustedes tienen que ver con la parte de la política interior. La seguridad, en la mañana hicieron una declaración y vamos a estar pendientes de ello.

A Rosa Icela Rodriguez no le gusta que la molesten con preguntas sobre la inseguridad en el país y hasta responde que no le pregunten de eso, pues " ya no es Secretaría de Seguridad Pública "



Aquí en carajos se le ocurrió hacer la secretaria de gobernación?



Estamos jodidos ???? pic.twitter.com/SKnWrWjG9H — Juan Bellik ???????????? (@bellik14451) October 8, 2024