Fernández Noroña y Norma Piña acuerdan “mantener el diálogo” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de los desencuentros por la reforma al Poder Judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, acudió a la antigua sede del Senado, en donde fue recibida de manera cordial por el presidente de Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña.

Incluso se sentaron juntos en la Mesa Directiva, y posteriormente la ministra diálogo en privado con senadores de Morena.

Al finalizar la conmemoración de los 200 años de la instauración del Senado de la República, Norma Piña se reunió con Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Adán Augusto López y el vicecoordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta, Ignacio Mier.

Tras el encuentro, la ministra presidenta no dio declaraciones. Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña dio una entrevista en la que afirmó que hay un acuerdo de mantener el diálogo.

"Hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, para que sea muy claro, que hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo.

“Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo, hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia, vamos a ver si se logra", explicó.

"Hay un acuerdo, de que aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo" y hay disposición para hacerlo, dijo Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) luego de que recibió a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.



Video: @gamboa_arzola pic.twitter.com/MWAoxlTmfO — Emeequis (@emeequis) October 8, 2024

Gerardo Fernández Noroña afirmó que ha habido diálogo por parte de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del presidente de la Jucopo en el Senado, Adán Augusto López, con el Poder Judicial.

Tras el desencuentro generado por la reforma judicial, Gerardo Fernández Noroña, y Norma Piña, se reunieron en privado por 30 minutos en la Sala Senadoras de la República de la vieja casona de Xicoténcatl. No dieron declaraciones a la prensa.



Video: @letroblesrosa pic.twitter.com/o6KVjFecIN — Emeequis (@emeequis) October 8, 2024

Por la mañana, durante la conmemoración de los 200 años de la instauración del Senado de la República, la ministra acudió a la sesión solemne y estuvo acompañada en todo momento por Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que era un honor tener su visita en el recinto legislativo.

Esto es nota ??porque se le reconoce al presidente del Senado, Fernández Noroña el respeto con el que recibió y se dirigió a la presidenta de la SCJN, Norma Piña.



Y más en un momento de la vida pública donde normalizamos y justificamos las faltas de respeto los unos con los… pic.twitter.com/4z2tvooYOi — Laura Brugés (@LauraBruges) October 8, 2024

“Honorable Congreso de la Unión expresa la más cordial bienvenida a Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita”, dijo.