Sheinbaum y AMLO recibieron un país hecho pedazos: Monreal sobre la violencia que vive México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador morenista Higino Martínez afirmara que debido a la violencia el país está viviendo un horror, durante su participación en Comisiones del Senado donde avalaron la reforma para fortalecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), el diputado Ricardo Monreal dijo que el senador no tiene razón, ya que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum recibieron un país hecho pedazos.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el legislador enfatizó que el país va a recuperar la paz y tranquilidad y confía en la estrategia de seguridad del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“No, no tiene razón Higinio. La verdad es que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno del presidente López Obrador hace seis años recibieron un país hecho pedazos. Lo he dicho siempre, incluso escribí sobre eso hace 13, 14 años, un libro que se llama ´Escuadrones de la Muerte´ y describía la situación del país y la lucha ha sido incesante, constante, sin tregua, por eso no coincido con el senador Higinio.

“El país va a recuperar su paz y tranquilidad, y ahora que vimos ayer a García Harfuch me da confianza la estrategia que se está diseñando, me da confianza en que vamos a recuperar nuestra tranquilidad y nuestra paz. No puedo secundar las afirmaciones del senador Higinio. Sí hay dificultades, nadie las puede negar, pero vamos a vencerlas y vamos a derrotar la violencia que hay en el país”, detalló.

El día de ayer, durante su participación en las Comisiones que avalaron la reforma que fortalece a la SSCP, el senador dijo que debido a las matanzas que ha habido en el país, México está viviendo un horror.

“Hay muchos reclamos en materia de seguridad en el pasado, de uno y de otros lados. Cuando lo que hoy tenemos que evitar es lo que sucede, lo que anoche sucedió en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, una masacre. A eso se le llama una masacre, una matanza de más de cinco personas y más heridos. O la de anoche, si no me equivoco, en Querétaro. Eso es lo que hoy no debe haber ya, o lo que pasó en Guerrero.

“¿Quién habla ya de un presidente municipal, de una capital, de una entidad? De una capital, de una entidad que fue asesinada y decapitada. No sé si ya los detuvieron. O de la matanza de los comerciantes en Guerrero. De eso es lo que hay que hablar. Es lo que hay que aclarar, hay que parar. El horror que se está viviendo en este país. Sea el culpable quien sea. Para la ciudadanía, no hay culpables, para la ciudadanía lo que quieren es seguridad”, dijo.