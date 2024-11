Alito: crisis de seguridad ha escalado a niveles sin precedentes (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI, alertó hoy que la crisis de inseguridad “ha escalado en niveles sin precedentes” en México, en un discurso que emuló las declaraciones sobre el fracaso de la política de seguridad que expresaron el embajador estadunidense Ken Salazar y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) la semana pasada.

“Desde que llegó Morena ya se cuenta con más de 204 mil homicidios, la estrategia no parece cambiar”, sentenció el líder nacional del tricolor en un video de 4 minutos que subió a redes sociales en la tarde de este domingo.

“No se puede prometer paz mientras se permite la impunidad”, dijo Moreno, quien es blanco de denuncias y un proceso de desafuero por presuntos desvíos de cerca de 4 mil millones de pesos perpetrados durante su gestión como gobernador de Campeche.

“No se puede hablar de Estado de Derecho cuando se ataca a las instituciones”, insistió el político, quien logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diera validez legal a su maniobra para permanecer en la presidencia del PRI por más mandatos.

“Entidades gobernadas por Morena como Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, día a día presencian balaceras, levantones y enfrentamientos que paralizan a las poblaciones enteras”, abundó el político, quien acusó al gobierno federal de llevar una “postura errática, equivocada e intransigente” en materia de seguridad y lo acusó de haber rechazado la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

“El gobierno federal ha demostrado una alarmante falta de capacidad para hacer frente a este reto: no vemos congruencia, no vemos estrategia, no vemos planeación y mucho menos acciones contundentes para erradicar y resolver el tema de la inseguridad”, planteó Moreno, quien tachó de “verdadera vergüenza” la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.