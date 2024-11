El panista Mauricio Vila pide licencia al Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador panista Mauricio Villa solicitó licencia por tiempo indefinido a partir del 20 de noviembre, para atender temas personales.

La solicitud la realizó el martes y se pondrá a votación este día en la sesión del pleno del Senado de la República en votación económica.

El exgobernador de Yucatán no ha emitido ningún posicionamiento respecto a su separación del cargo por tiempo indefinido.

Este miércoles, el Center for the United States and Mexico del Baker Institute del Rice University en Houston, Texas, publicó una convocatoria para una conferencia en la que se prevé la participación del senador Vila sobre la relación bilateral.

#MCO25 | Join us on Dec. 5 as we explore issues facing #Mexico and the ????-???? relation, particularly under the new #Sheinbaum & #Trump admins. Mauricio Vila Dosal, @senadomexicano's member, will provide keynote remarks.



? Agenda and Registration at: https://t.co/RDVLa4bl2X pic.twitter.com/Y8oS7Nihe6