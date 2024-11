Felipe Calderón y Lorenzo Córdova protagonizan pleito en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que Felipe Calderón arremetió contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama acusándolos de una “arbitraria negativa” al registro del partido México Libre hace cuatro años, el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió explicando que la decisión se basó en un criterio concreto: "utilizar un mecanismo de financiamiento que impedía identificar quiénes eran sus aportantes".

El altercado, que se desarrolló en la red social X, comenzó cuando Felipe Calderón publicó un tweet en el que expresó que la decisión de los consejeros del INE para no permitir el registro de su partido no tuvo “causa real alguna” y en el que afirmó que “en eso no fueron muy demócratas”.

Ante la acusación, Córdova llamó “patético” al expresidente y respondió con un hilo de tuits en el que dijo: “A México Libre el @INEMexico le negó el registro por una causa concreta: utilizar un mecanismo de financiamiento que impedía identificar quiénes eran sus aportantes (como lo pide la ley) y a pesar de que se les advirtió formalmente varias veces… no les importó”.

Además, argumentó que se aplicó el “mismo rasero” al negar el registro al morenista Félix Salgado Macedonio y a otros candidatos del partido oficialista y ante las resoluciones “de igual modo se nos acusó (y se nos sigue acusando) de intencionalidades oscuras cuando lo único que se hizo fue aplicar la ley, ni más ni menos”, compartió el exconsejero.

“Es lamentable cómo nuestros políticos, de uno y de otro lado, siempre buscan justificar sus errores y desaseos endilgándole las faltas a otros; nunca es su culpa ni su responsabilidad, ¡patético! Eso evidencia el poco apego con la democracia y la legalidad de la clase política”, remató.

Felipe Calderón no dejó que el consejero se quedará con la última palabra y volvió a la carga con un nuevo tuit, argumentando que “eran los donativos más rastreables en política”.

“Mientes @lorenzocordovav, cuando dices que no se podía identificar a los donantes: se exhibía copia de credencial para votar, carta bajo protesta de decir verdad del donante, recibo georreferenciado del donativo (...) Eran los donativos más rastreables en política, dadas las facultades de fiscalización del @ine, que, de haberlo necesitado, hubieran podido usar” dijo el expresidente.

Ante las últimas acusaciones, Lorenzo Córdova volvió a defenderse,explicando que la responsabilidad legal de identificar los titulares de las cuentas era de la asociación política, no del INE: “Ustedes querían que el INE les hiciera la chamba”.

Margarita Zavala y Ciro Murayama le entran al pleito

Al reclamo de Calderón se sumó la diputada federal y esposa del exmandatario, Margarita Zavala acusando a Córdova de negligencia.

"Se nota que ni pusiste atención a la sesión en la que cometieron esa violación a los derechos políticos. Hasta cortaron parte de la sesión. El dictamen venía a favor por unanimidad y te inventaste un criterio que no existía y que se había rechazado. Les demostramos que todo estaba identificado. El argumento fue una queja que ustedes no habían investigado y que dos años después fue desestimada. Sería más honesto de Ciro y de tu parte decir que se equivocaron", expresó Zavala en redes sociales.

Por su parte Ciro Murayama, exconsejero del INE, señaló que las decisiones del INE eran colegiadas y en las votaciones participaban 11 consejeros, “no uno ni dos”. Además, comparó a Felipe Calderón con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Igual que Salgado Macedonio cuando perdió la candidatura por no rendir informe de fiscalización. Igual que AMLO ante cada decisión adversa", dijo.

Y al recordar otros casos como el de ‘Alito’ Moreno y su reelección en el PRI, concluyó:

"Lo común en esos políticos es que sólo reconocen el veredicto de la autoridad cuando les da la razón. Si no, se victimizan. La falsa victimización de políticos poderosos es otra forma de su autoritarismo".