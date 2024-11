Pese a exhortos, Guadalupe Taddei insiste en celebrar la elección de jueces el 1 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de los exhortos de sus colegas para posponer por 90 días la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseveró que la institución puede “ajustar” sus tiempos para llevar a cabo “sí o sí” los comicios el 1 de junio de 2025, como lo estableció la reforma al Poder Judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Una de las posibilidades era contar con más tiempo, otra de las posibilidades es ajustar los tiempos de todas nuestras actividades y es lo que se presentó y se aprobó el día de hoy”, recalcó Taddei durante una conferencia de prensa, en la cual reconoció que el Congreso de la Unión, controlado por Morena, enfrentaría “enormes complejidades” para cambiar los plazos de las elecciones, pues esta opción implicaría votar una nueva reforma constitucional.

“Estamos conscientes de que si (la extensión del plazo) no se aprueba, el Instituto tiene que salir sí o sí”, insistió la presidenta del INE, quien aseveró que los trabajadores del INE asumirían la carga extra de trabajo. “Si estamos capacitando mañana y tarde, pues capacitaremos mañana, tarde y noche, intensificando todos los trabajos”, añadió.

Aunque Taddei aseguró que el INE cumpliría con su misión independientemente del plazo, y señaló que “en este momento no hay un área que nos haya dicho que no se puede, que el riesgo es altísimo y que no lo vamos a lograr”.

Sin embargo, horas antes, durante la sesión del Consejo General, varios consejeros advirtieron sobre los riesgos de mantener la fecha al 1 de junio, e insistieron en la necesidad de posponer las elecciones de jueces, un ejercicio sin precedente que pretende cambiar a toda la cúpula del Poder Judicial de la Federación y la mitad de sus integrantes.

Hasta el momento, el INE sigue sin definir el modelo de boletas –que podrían tener más de 100 nombres de candidatos–, el marco geográfico, las reglas de las campañas o las convocatorias.

En la sesión, Dania Ravel recalcó que los legisladores no contemplaron los plazos para que el Poder Judicial elabore el marco geográfico, del que derivan cuestiones “tan elementales como el número de casillas a instalar o el número de personas funcionarias que se van a requerir”. En caso de recibirlo hasta diciembre, como está previsto, “los tiempos de los que dispendiamos para organizar todo el proceso electoral serían verdaderamente cortos y podría ponerse en riesgo el adecuado desarrollo de las actividades”, se alarmó.

El consejero Jorge Montaño señaló por su parte que la petición de extender 90 días el plazo de las elecciones es de “capital importancia” y está “relacionada con labores logísticas y administrativas que podrían poner en riesgo o comprometer el cumplimiento estricto de los plazos establecidos en los reglamentos del INE”.

En conferencia de prensa, Taddei defendió el presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos que el INE solicitó para organizar las elecciones de jueces –aseveró que “no es un presupuesto caprichoso ni sacado de la nada–, pero dejó abierta la posibilidad de encontrar opciones más baratas, como no instalar las 172 mil casillas del pasado proceso electoral, y juntar varias casillas en “centros” de votación.