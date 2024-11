Nadie aceptaría dialogar con criminales; Monreal califica de “lapsus” declaración de Rubén Rocha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijera que ha tenido encuentros con integrantes del crimen organizado, Ricardo Monreal afirmó que fue un “lapsus”, ya que dijo que él es muy inteligente.

Pese a ello, el legislador morenista resaltó que no hay necesidad de diálogo con integrantes del crimen organizado ya que eso es ilegal.

“Nosotros no creemos que haya necesidad de diálogo con ellos porque es ilegal. Ni tregua ni tampoco diálogo, sino aplicación de la ley. Pero lo que les puedo decir es que el gobernador Rocha es bastante razonable. Yo no entiendo, a lo mejor fue un… siempre uno a veces tiene “lapsus”, pero no. Él es muy inteligente”, detalló.

El legislador resaltó que si realmente ocurrió el encuentro tendría que definirlo Rocha Moya, “pero yo lo creo como un hombre inteligente y un hombre honesto, que es lo que hace falta en el gobierno”.