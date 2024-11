Ricardo Monreal confirma que tomarán fideicomisos de organismos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que habrá ajustes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 de entre 15 y 20 mil millones de pesos que tomarán de los órganos autónomos y algunos de sus fideicomisos.

El diputado morenista dijo que la presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Merilyn Gómez Pozos le comentó que hay recursos que tienen resguardados los órganos autónomos y se están analizando como distribuirlos.

“Son fideicomisos que tienen resguardados los órganos autónomos, eso me lo comentó apenas ayer la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos.

“Obviamente hay necesidades de redistribución de recursos. Ahora acabo de hablar con ella, pues hay siempre dificultades porque hay muchas exigencias y peticiones y el Presupuesto no alcanza. Prácticamente no hay nuevos impuestos, no hay nuevas cargas tributarias y no hay más ingresos”, explicó.

Ricardo Monreal detalló que el dinero de los organismos oscila entre los 18 y 20 mil millones de pesos, mismos que buscarán redistribuir.

“Entre 15, 16, 18 mil millones de pesos o hasta 20 mil millones de pesos; estamos en eso, no es fácil, porque de los órganos autónomos, de la Administración Pública centralizada y paraestatal, de los estados y de los municipios, de las universidades, nadie quiere que se le recorte. Todos quieren un aumento y eso no es nada fácil, es muy complicado”, resaltó.

Para finalizar, el legislador dijo la Comisión de Presupuesto estará citando a funcionarios, revisando partidas presupuestarias, recursos etiquetados y realizará las reasignaciones con los ajustes que realizaran en los próximos días.