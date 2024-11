Presidente del INAI acude a San Lázaro para pedir que no desaparezca el organismo. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez, acudió a la Cámara de Diputados, para dialogar y buscar la prevalencia del instituto con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, sin embargo, el legislador afirmó que su desaparición sigue adelante.

Tras el término de la reunión el comisionado detalló que tuvo un diálogo con el legislador en donde le externo su intención de seguir dialogando para mantener la prevalencia del organismo autónomo.

“Esta tarde nos recibió el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coronación Política, y tuvimos la oportunidad, los cuatro comisionados, de externarle nuestra preocupación y la intención de seguir dialogando para mantener la prevalencia del Instituto Nacional de Transparencia, la importancia que tienen los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales, que sea una sede autónoma, independiente, quien garantice estos derechos”, detalló.

Pese a ello, Ricardo Monreal reiteró que la eliminación del organismo autónomo se llevará acabo y sólo revisarán los artículos transitorios para salvar los puestos y prestaciones de los trabajadores.

“Ellos me han dicho una serie de planteamientos, no creo que eso sea posible (la prevalencia del organismo), pero sí los trabajadores, el régimen de transición, los propios derechos adquiridos, me dicen ellos son 816 trabajadores.