"Alito" Moreno dice no tener miedo de la Sección Instructora que analizará su desafuero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que no está preocupado, ni lo asustan, luego de que se instalarán en la Cámara de Diputados Sección Instructora para analizar su desafuero.

En conferencia de prensa, el senador priista afirmó que espera a que presenten el desafuero y que se defenderá con la Constitución y exhibiría que son unos fascistas y autoritarios.

“No me preocupa absolutamente nada porque he actuado apegado a la ley, cumplí todo y a pesar del embate del poder brutal contra un político opositor a este régimen, de persecución en los últimos cinco años, a mí no me doblaron, a mí no me echaron para atrás y yo jamás me voy a echar para atrás”, recalcó.

“Felizmente voy a esperar que presenten el desafuero y los voy a enfrentar con la Constitución y con la ley y los voy a exhibir, no sólo aquí, en el mundo, que son unos fascistas, que son unos autoritarios y que quieren acabar con el régimen democrático en México. Feliz iría a la Cámara de Diputados a decirles lo que les debemos decir todos los días. Ni nos asustan, ni nos echan para atrás y vamos a defender el régimen democrático en nuestro país. Ahí confirmarían que lo que quieren es una dictadura”, reto.

Para finalizar, el legislador priista afirmó que ha sido perseguido políticamente durante cinco años, sin embargo, todas denuncias se las ha ganado en tribunales.

“Lo he vivido los últimos cinco años, persecución política, calumnia, difamación. ¿Y qué es lo que me da mayor interés, mayor fortaleza, mayor ánimo para echarme más adelante todavía y seguir luchando por nuestro país? Me da más ánimo que todos, todos los señalamientos de injurias, de calumnias, de denuncias y de mentiras, absolutamente todos, se los gané en los tribunales”, afirmó.