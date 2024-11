Sheinbaum critica al INE por pedir un presupuesto de más de 40 mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es inexplicable” el presupuesto para 2025 que pide el Instituto Nacional Electoral (INE) por la elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial, que asciende a más de 40 mil millones de pesos, de los cuales 13 mil millones es para el nuevo proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la racionalidad.

“¿Saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? ¿Cómo? El año pasado hubo gasto de partidos políticos, gasto de campañas, todo ese financiamiento, ¿cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24?”, cuestionó.

Al preguntar si el presupuesto solicitado es por tratarse de una elección extraordinaria respondió:

“Pues sí, pero si no hay campañas, no hay financiamiento a partidos políticos eso está establecido en la constitución, entonces ahí sí vamos a esperar a ver qué dice el INE. Pero ahí sí un llamado al poder legislativo a la Cámara de Diputados porque no puede ser, o sea no puede ser”.

-¿Es probable a que sea una negativa a lo que están pidiendo de aumento?

-Nosotros tenemos que poner, por lo que me explica la Secretaría de Hacienda, el presupuesto que plantea el INE, pero es un llamado al INE, a la racionalidad, los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país.

También pidió que desglosen “en qué se va a gastar tanto dinero y en todo caso a la Cámara de Diputados para que revisen, que son los que tienen la autoridad de aprobar el presupuesto, por qué el INE está pidiendo tanto recurso”.

Al acotarle si sería por lo complejo de la estructura del Poder Judicial y para llevarla a elección popular por primera vez, también explicó su desacuerdo.

“No, son casillas. Finalmente es como cualquier elección, son casillas, son ciudadanos que participan de manera voluntarias en la elección y lo que tenga que ver de capacitación, que normalmente tiene el INE, pero eso, repito, si no hay financiamiento a los partidos, ni a los candidatos, ¿por qué más?, imagínense más presupuesto que en el 2024, creo que más de 35 mil millones de pesos están pidiendo, imagínense”.

Puso algunos ejemplos de financiamiento de programas sociales que equivalen a lo que pide el INE.

“Nada más para que tengan una idea: todo el programa Sembrando Vida representa eso, significa más que todo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Significa casi ocho meses lo que se da de apoyo a las madres trabajadoras, entonces no es explicable”.

La presidenta aprovechó para recordar que, dada la reforma constitucional en materia judicial, se bajarán los sueldos en ese poder a partir del próximo año.