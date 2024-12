Monreal niega posada de diputados de Morena en Polanco; “festejamos con austeridad en nuestra casa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, rechazó que Morena tuviera planeada una posada en un restaurante de Polanco, pese a que ayer circuló la supuesta invitación.

En un mensaje en redes sociales, el legislador afirmó que los diputados morenistas festejaron con austeridad y en su casa con sus familiares.

“Me permito señalar que nosotros no estamos programando ninguna posada, ni fiesta, ni festejo. Actuamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y no es cierto lo que algunos medios han señalado, al menos ninguno de mis compañeros sabe de esta convocatoria y no la va a haber.

Las diputadas y los diputados aprobamos un presupuesto austero y responsable, que garantiza estabilidad económica y confianza en México. Aclaro: no habrá posada ni festejos. Actuamos con seriedad, responsabilidad y austeridad, como demanda nuestra labor. pic.twitter.com/CV2tu5TE7C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 12, 2024

“Se los aseguro, nosotros festejamos con austeridad en nuestra casa, con nuestra familia y con nuestros medios”, detalló.

El supuesto exhorto señala que se extiende una cordial invitación a todas y todos los diputados para celebrar juntos su posada navideña.

La invitación indica que se realizaría el 12 de diciembre a las 7 de la noche en el restaurante Cotorritos ubicado en Polanco.