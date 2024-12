Fernández Noroña anuncia reuniones con Adán Augusto López y Monreal para superar el pleito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el reconocimiento de que la unidad en Morena “es importantísima”, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, informó que este lunes 16 tendrá reuniones con los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en la de Senadores, Adán Augusto Morales, para intentar resolver el pleito que protagonizaron el viernes 13.

En una transmisión en su perfil de Facebook la noche del sábado 14, el petista le dio la razón al tabasqueño en el reclamo al zacatecano por el recorte de 260 millones de pesos al presupuesto de la cámara alta, lo que calificó de “una rudeza innecesaria”.

Según su argumento, “para el presupuesto nacional no es significativo. Estamos hablando como de 260 millones de pesos. Para una persona es un montón de dinero, pero para un Poder y para el monto del presupuesto nacional, lo que cuestan las cámaras, no es significativo lo que cuesta el Congreso todo, inclusive con la Cámara de Diputados”.

Sobre la acusación que López Hernández hizo de supuestos contratos “abusivos” promovidos por Monreal cuando fue líder del Senado, Fernández Noroña desconoció los detalles, pero aseguró que “sí ha habido cosas incorrectas que se vienen arrastrando (pero) hay cosas que de repente no son tan fáciles de echar atrás”.

Al seguir su defensa a su compañero de escaño, agregó: “De hecho, Adán Augusto comentó que iba a buscar terminar el contrato, que seguro implica un litigio legal. No tengo ninguna duda, entonces sí está delicado lo que comentó”.

Y le reiteró su confianza: “Yo no he visto la documentación. Yo confío en Adán Augusto, me parece que tendría razón para decir cosas que no puedes sostener, pero la importancia de la unidad es fundamental”.

Del exgobernador de Zacatecas, reconoció que es un “operador muy eficaz” y que “nadie es oscuridad pura, tiene cosas positivas”.

El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que Monreal y López deben tener “cabeza fría” y “tranquilidad” para resolver sus asuntos.