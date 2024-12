Monreal alerta de “deterioro estructural” por disputas internas; con Adán Augusto, “amor y paz”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de las acusaciones de Adán Augusto López sobre supuestos contratos irregulares en el Senado durante el periodo de Ricardo Monreal en la Cámara Alta, el ahora diputado federal advirtió que las disputas internas en el partido o en contra de uno de los suyos lleva al “deterioro estructural”.

En un breve mensaje en sus redes sociales, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputado compartió su reflexión después de las acusaciones de Adán Augusto López el pasado viernes en la sesión del Senado.

“La historia universal nos muestra eventos que se repiten cada vez que los movimientos sociales triunfan de manera contundente: las diferencias internas y las campañas mediáticas orquestadas en contra de uno de los suyos. Así comienza el deterioro estructural”, compartió.

Sobre el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a arreglar las diferencias, Monreal respondió: "Yo creo que sí, digo, hay que dirimir, hay que conciliar, hay que aclarar. Yo estoy de acuerdo en eso y yo lo único que digo es que la palabra de la presidenta para mí tiene mucho peso y sí hago caso de sus sugerencias y atiendo sus recomendaciones, porque somos parte de un movimiento, y la única manera de continuar con el proceso de transformación que vive México es con la unidad".

“Amor y paz”

Posteriormente, en conferencia de prensa, el líder de la bancada morenista afirmó que las disputas internas afectarían el movimiento, por lo que dijo que él no entraría a una con Adán Augusto López.

–¿Haría falta que él le haga a usted un desagravio por las expresiones...? –se le preguntó en la conferencia.

"Él debe hacer lo que él crea conveniente. Si yo le dijera la cantidad de libros que tengo de tanta infamia y difamación que a través de mi historia me han hecho y que después han tenido que disculparse o decir que no existían, no acabaríamos, estaría muerto y estaría totalmente desolado anímicamente. No, lo estoy”, respondió.

–¿Le debe una disculpa el senador Adán Augusto?

“No, no me quiero meter a eso, respeto al senador: amor y paz. Creo en Dios y soy devoto del Santo Niño de Atocha que me cubre y me protege. Así es de que no tengo problemas con él, no quiero tenerlos. Le tengo respeto y afecto y estoy muy tranquilo y le mando un abrazo”, añadió.

Monreal descartó acudir al Senado a hablar con los legisladores morenistas.

“No los he visto, ni me han llamado, ni me he reunido, ni he ido a Gobernación, ni nada. He estado aquí en la Cámara donde debo de estar. He emitido mis pronunciamientos.

“En el Senado de la República hay gente de mucho nivel. Yo tengo mucho cariño por el Senado, pero casi no me gusta retornar. Quiero mucho a los trabajadores, a los senadores, pero siempre cuando va a uno de esos lugares que ya ocupó, siempre generas polémica.

“Yo ya expresé mi posición, no la voy a modificar. De mí no habrá una sola expresión de descalificación para ellos. Y a los senadores y las senadoras siempre les tengo respeto.

“Y no voy porque me da nostalgia. Me da nostalgia y tristeza ir ahí, que fue una etapa muy bonita para mí, de muchos recuerdos y de muchas alegrías”, explicó el zacatecano.