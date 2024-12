Publican lista de aspirantes a juzgadores que avanzaron a la siguiente etapa

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- Con criterios improvisados, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo publicó la lista de los más de 7 mil aspirantes que avanzaron a la siguiente etapa rumbo a la elección judicial.

De manera extemporánea y después de haber corregido ciertos errores como la repetición de nombres, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo publicó este día su lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en la reforma judicial.

Mediante un comunicado, el Comité dio a conocer que tuvo dificultades para verificar el promedio general obtenido en la licenciatura de un gran número de contendientes, lo que le llevó a hacer la suma de cada una de las materias cursadas individualmente.

“El 30 por ciento de los certificados de estudios de licenciatura de los aspirantes, NO contienen el dato de promedio general de aprovechamiento, por lo cual, se tuvo que realizar el cálculo manual en cada caso, para corroborar si el aspirante cumplía o no con el promedio general mínimo de 8.0 (ocho punto cero), requisito indispensable previsto en la constitución. Es decir, en estos casos nosotros realizamos la sumatoria de la calificación de cada una de las materias cursadas en la licenciatura por el aspirante y obtuvimos el promedio correspondiente, con lo cual el aspirante calificaba o no la elegibilidad, en el caso de este requisito” se puede leer en el comunicado”, señaló mediante un comunicado.

Esto, pese a que la reforma constitucional establece que el promedio de ocho debió ser obtenido en las materias relacionadas con el cargo al que se postula la persona, es decir, que la carta magna no exige dicho puntaje en el promedio general.

Por otro lado, ya enfocándose en los aspirantes seleccionados, destacó el nombre de Luis Alfredo Damacio Chávez, de origen guatemalteco pero naturalizado mexicano, quien aspira a ser Juez de Distrito por el Décimo Circuito en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales.

Debido a que la reforma establece que uno de los requisitos para ser Juez de Distrito es ser mexicano de nacimiento y no por naturalización, el Comité de Evaluación del Poder Judicial lo consideró como inelegible, sin embargo, los comités del Ejecutivo y Legislativo sí lo consideraron como elegible.

Otros nombres que resaltaron dentro de la lista fueron el de Estela Fuentes Jiménez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, quien es allegada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa; consejera de la Judicatura Federal (CJF), Celia Maya García; el expanista Roberto Gil Zuarth, entre otros.