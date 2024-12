Noroña: si la oposición volviera al poder encarcelaría a AMLO y Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que, de llegar la oposición al poder, harían “pedazos” a los morenistas.

Advirtió que, mínimo, meten a la cárcel al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En una transmisión en su canal de Facebook del 30 de noviembre, el senador aseguró que la oposición también metería a la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos que pensar que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son, porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento, con la antidemocracia, pues es casi lo mismo, casi exactamente lo mismo ¿Qué sentido tiene eso? Tanto luchar para acabar en el mismo punto.

"Nos harían pedazo": Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) afirmó que si la oposición regresara al poder lo primero que haría es meter a la cárcel a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/l03ZqTSkQV — Emeequis (@emeequis) December 3, 2024

“Y me queda claro que ellos no se andarían con chiquitas, si regresaran al poder nos harían pedazos. Mínimo nos meterían a la cárcel, al compañero presidente, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo por descontado lo doy, y he sido muy solidario en los momentos difíciles de ellos en lo personal, y lo seguiré siendo. “Porque si ellos son canallas es un problema. Yo no lo seré. No lograrán envilecerme para que me convierta en lo que combatí toda la vida”, resaltó en su transmisión.

El legislador también dio a conocer las actividades que realizó en su visita a Acapulco, Guerrero, ese día y los nuevos retos de Morena como partido.

“Nuestro reto es que no nos dividamos, nuestro reto es la unidad, es el trabajo con la gente, el compromiso, los compromisos, la honestidad, la honorabilidad, el compromiso, pero se hace política con seres de carne y hueso con virtudes y defectos, con debilidades”, explicó.