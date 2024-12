México está preparado para las deportaciones masivas de migrantes mexicanos desde EU: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México está preparado para las deportaciones masivas de migrantes mexicanos desde Estados Unidos: primero, con la suficiente información de que “no son criminales”; segundo, con apoyo necesario en los consulados; y, tercero, en caso de no tener alternativa y llegar a su país de origen, “que no se sientan abandonados” y guiarlos hacia dónde tienen que dirigirse.

Así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también reiteró las aportaciones que dan al crecimiento de Estados Unidos, dado que 7 de cada 10 trabajadores del campo son de origen mexicano, lo cual es importante no sólo recordarlo al gobierno de Donald Trump, sino que lo sepan los ciudadanos estadunidenses, también.

“Si esos trabajadores mexicanos no trabajaran el campo, pues no habría producción agrícola en Estados Unidos; eso significaría que no habría comida en las mesas de las y los estadunidenses (…) representaría una disminución, si no existiera, del Producto Interno Bruto en Estados Unidos”, afirmó.

También recordó que esas personas migrantes envían en remesas, pero sólo menos del 20 por ciento y el resto lo pagan en ese país, en seguridad social, además del consumo y por su residencia allá por lo que tienen que aportar.

El segundo elemento son los cambios en los consulados para ayudar a los connacionales con la simplificación administrativa, el apoyo legal y “el que sientan que en los consulados están con ellos, que no los vamos a dejar solos o solas en ningún momento”.

En tercer lugar, de darse una deportación, en el caso de las personas migrantes de otros países, insistió en que pedirá que sean repatriados directamente a sus lugares de origen

“Si bien México es solidario, generoso con todas las nacionalidades, nosotros pedimos que, nosotros recibimos a las y los mexicanos, pero que debe de haber una manera de que haya una repatriación de las otras nacionalidades a sus países de origen; porque México, repito, es solidario, pero nosotros pedimos que haya el recurso necesario para que puedan ser repatriados a sus países”, reiteró.

En caso de que sean mexicanos, como responsabilidad del gobierno y que “lleguen a México, estamos preparados. Rosa Icela está coordinando este trabajo, lo está coordinando con todas las Secretarías de Estado y, también, con las y los gobernadores de la frontera”, dijo.

Agregó: “El objetivo es que puedan llegar a México, que tengan una buena recepción, que no se sientan abandonados, que sepan dónde llegar. Si es necesario que se trasladen a sus estados, los podamos ayudar a trasladarse, que tengan todos los programas sociales de inmediato, que haya bolsa de trabajo para que puedan tener la posibilidad de trabajar en México, que haya teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias”.

La mandataria federal también dijo que quienes regresen de manera voluntaria a México tendrán todos los programas sociales, de manera inmediata; así como acceso a empleos y que “puedan llegar a sus lugares de origen con seguridad y certeza. Y, en particular, este trabajo, este operativo especial de Navidad y Año Nuevo que presenta la secretaria Rosa Icela”. Para las denuncias podrán llamar al 911

Para el “regreso no voluntario”, trabajan para que las y los mexicanos en ese país “sepan cuáles son sus derechos, a quién llamar, cómo llamar al Consulado, cómo pueden recibir apoyo jurídico, apoyo legal; y, en caso de que ya lleguen a nuestro país, poderlos recibir adecuadamente (…) para aquellos mexicanos y mexicanas que, si hay deportaciones, lleguen a México, estamos preparados”.

Este día la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el programa “Bienvenidas Heroínas y Bienvenidos Héroes Paisanos”, coordinado por el Instituto Nacional de Migración, para recibir en su tierra a las mujeres y hombres, heroínas y héroes migrantes que regresan para visitar su hogar, a sus familias, amigos y seres queridos”.

La funcionaria federal dijo que el programa surgió ante los abusos y corrupción contra quienes regresaban a su país para visitar a su familia y su país.

“Quienes tenemos amigos y familiares migrantes recordamos lo difícil y tortuoso que fue durante mucho tiempo llegar a sus pueblos o a sus comunidades, después de recorrer aduanas, carreteras, caminos o terminales de autobuses con el miedo de ser robados o extorsionados por delincuentes o por autoridades abusivas”, afirmó esta mañana.

En el operativo intervienen 40 dependencias del Gobierno federal, entre ellas: las Secretarías de Relaciones Exteriores; del Trabajo; Secretaría de Educación; de Medio Ambiente; Secretaría de Hacienda; de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Secretaría de la Defensa Nacional; la Secretaría de Marina; y la Guardia Nacional, y muchas otras. Así como los gobiernos estatales y municipales.

Inició el 28 de noviembre y concluirá el 12 de enero de 2025, en todo el país, para el cual se instalaron 226 módulos, además de contar con 522 observadores para que “las actividades se desarrollen adecuadamente y con pleno respeto a los derechos humanos”.

Entre el 28 de noviembre y el 22 de diciembre se han distribuido 800 mil Guías Paisano en inglés y en español con información sobre trámites consulares, documentación necesaria para ingresar a México, obtención del permiso de importación temporal de vehículo y su cancelación, equipaje personal, declaración de mercancía y pago de impuestos.

También para la ampliación de la franquicia fiscal, tramitación del Certificado Zoosanitario de importación de mascotas, Pase Turístico Paisano para la Ciudad de México, envío de dinero a México y denuncias por abusos de servidores públicos.

Rodríguez informó que se han brindado 670 mil 373 atenciones a migrantes mexicanos: 699 mil de ellas en los módulos; 910 vía telefónica; 27 por redes sociales y 27 por correo electrónico.

“A través de este programa también se ha dado apoyo y acompañamiento a cuatro grandes caravanas vehiculares con 5 mil 50 vehículos, automóviles, que han ingresado por distintos puntos de la frontera norte de nuestro país, especialmente en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas; y Piedras Negras, en Coahuila”, añadió.

Detalló que en lo que va del operativo, se han recibido 41 quejas por robo y abuso de autoridad, “a las cuales se ha solicitado su seguimiento para que no haya impunidad y se sancione a los responsables, sobre todo, cuando estas involucran a servidores públicos”.