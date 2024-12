“No he venido a refugiarme”, responde Javier Corral a Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Gerardo Fernández Noroña afirmara que Javier Corral era un malagradecido por no votar a favor de la reforma sobre la extinción de órganos autónomos después de que lo “salvaran” de que lo metieran a la cárcel, el exgobernador de Chihuahua afirmó que él no llegó a Morena a refugiarse sino a contribuir.

En entrevista en el Senado de la República, el legislador morenista consideró que fueron muy injustas las palabras del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Corral aseguró que renunció al PAN pero no a sus valores.

“Las declaraciones de Gerardo (Fernández Noroña) me parecen muy injustas hacia mi persona, muy, muy injustas, yo aquí no he venido a refugiarme, yo aquí he venido a contribuir, yo he venido aquí a aportar mi experiencia y por supuesto que vengo aquí como un aliado político.

“Yo fui invitado como un aliado político de la doctora Claudia Sheinbaum, renuncié al PAN, no renuncie a mis valores ni a mis principios, con esa formación estoy colaborando para que el proyecto de la doctora sea exitoso”, explicó.

El senador morenista explicó que votar en contra de la desaparición de los organismos autónomos fue un acuerdo que ya tenía con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue invitado a Morena.

Les comparto mi postura en torno a las recientes declaraciones del compañero senador @fernandeznorona. pic.twitter.com/OoLkvjcQ69 — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) December 4, 2024

“Es un tema que debo decirlo como es, yo siempre conversé y platiqué, bueno en su momento con el presidente López Obrador, pero de una manera muy específica con la doctora Claudia Sheinbaum, desde que ella me invitó.

“Debo decir que desde el principio yo fui muy claro en mi postura sobre los órganos autónomos porque pues yo contribuí a formarlos, yo participé en el impulso de creación de estos órganos y quiero compartir que ella (la presidenta) ha sido muy respetuosa de mi postura, ella perfectamente desde el principio me lo entendió, era un acuerdo que yo tenía desde que a mí me invitaron a participar en este movimiento, así que yo no he ni traicionado ni fallado a nadie en ningún compromiso”, finalizó.