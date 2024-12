Adán Augusto rechaza convocar a una interparlamentaria con EU: “no es tiempo de turismo legislativo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) pidiera a la Mesa Directiva del Senado que considerara una reunión interparlamentaria con Estados Unidos y Canadá para abordar temas migratorios y de aranceles, Adán Augusto López dijo que esto sólo serviría para que ir a comer a algún buen restaurante en Washington.

En entrevista en el Senado, el coordinador de la bancada de Morena consideró que no es tiempo de turismo legislativo.

“No abusemos de esas figuras. Si no son tiempos de turismo legislativo. ¿De qué nos va a servir? Va a servir para que yo me vaya a comer a algún buen restaurante en Washington, pues es para lo único que sirve. Esa es mi particular opinión”, resaltó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado también dijo que la receta para enfrentar al presidente electo de EU, Donald Trump, es la inteligencia y la paciencia, además que se debe esperar a que tome protesta para ver cómo actúa como mandatario.

“Primero esperemos que tome posesión, como debe de ser. Creo que es en la primera quincena de enero. Y después ya como presidente tendrá que actuar. Yo lo que sí respaldo absolutamente las decisiones de la presidenta de la república”, resaltó.