AMLO exige a EU que si no tiene pruebas, ofrezcan disculpas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobierno de Estados Unidos que se pronuncie por el reportaje de “ProPublica” sobre la supuesta entrega de 2 millones de dólares a operadores políticos para su campaña presidencial de 2006, y pidió que si no hay pruebas, ofrezcan disculpas.

“Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente tiene autoridad moral y autoridad política. Y si no tiene pruebas tienen que disculparse”, aunque descartó hacerlo vía diplomática, “esto, ¿para qué vamos al formalismo?. Sería como presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial de México”.

Para el mandatario mexicano, no es suficiente con aceptar que el caso está cerrado y no se encontraron pruebas en su contra.

“Eso tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así en abstracto, ¿qué no tienen información en el Departamento de Estado? ¿En el Departamento de Justicia? Y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien que está cerrado el caso y no me están investigando y no encontraron nada, sí, pero eso es una cuestión informal, yo no acepto eso”, advirtió.

Se refirió a Tim Golden como un mercenario del periodismo, de la DEA y un peón como los que, acusó, hay en México y en otros países, “deberían darle el premio a la calumnia”, aunque consideró que “ya me estoy excediendo en contra de él”.

El presidente López Obrador dijo que en el gobierno de Estados Unidos deben saber quién está detrás de esta campaña en su contra, pero “el presidente Biden debería de enterarse de esto porque ¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si una institución de ellos está filtrando información y dañándome no a mí, a lo que represento?”.

“¿Cómo vamos a estar hablando de migración, del combate a la droga, el fentanilo, si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y qué ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México? ¿De pura casualidad? No, aquí es como se decía antes: de parte de quién”, dijo.

También pidió aclarar que hay organizaciones en México que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos pero que son las que atacan a su gobierno “legal y legítimamente constituido”, además de que México no es colonia de ningún gobierno extranjero.

“¿Dónde están las pruebas?, es la máxima del hampa del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Que calumnia que queda porque se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Entonces, sí hacen daño y vamos a esperar”, dijo.

Rechazó analizar que se suspendan las reuniones de alto nivel porque se debe tener buenas relaciones, pero es también importante que se sepa sobre este tema y considera que el gobierno estadunidense sí se va a pronunciar, “y si no responden, ya externé que no es de buena vecindad esa actitud”, además de que en ese país tienen una crisis por lo que necesitan poner orden.

También relacionó el caso que recientemente salió en la agenda pública por el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el segundo tirador, y después “se da a conocer este reportaje, es mucha casualidad, ¿vedad? Y es realmente lamentable”, concluyó.